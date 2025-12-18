Destituyeron al concejal de Tupungato denunciado por violencia de género

El Concejo Deliberante de Tupungato resolvió este jueves la destitución del concejal Facundo Arce, del Partido Federal, luego de un proceso institucional iniciado a partir de una denuncia por violencia de género. La decisión se adoptó con una amplia mayoría: nueve votos afirmativos sobre un total de diez integrantes del cuerpo. El edil acusado no participó de la votación.

La definición llegó tras una sesión extensa y cargada de argumentos. Durante el encuentro, los concejales expusieron sus posiciones y escucharon el descargo final de Arce. El debate se apoyó en el informe elaborado por la comisión investigadora, conformada por representantes de distintos bloques políticos y que trabajó durante varias semanas sobre la denuncia presentada el 24 de octubre de 2024.

La presidenta del Concejo, Marcela Granizo, explicó que la acusación estuvo vinculada a hechos de violencia psicológica, simbólica y mediática contra una asesora legislativa. “El cuerpo actuó conforme a los mecanismos que establece la normativa vigente”, señaló. En la misma línea, la titular de la comisión investigadora, Natalia Tejera, sostuvo que “se garantizó un proceso institucional, con participación multipartidaria y respeto por las instancias de defensa”.

La comisión investigadora concluyó que la conducta del concejal Arce encuadra en distintos tipos y modalidades de violencia de género conforme a la Ley 26.485, en particular violencia verbal por las expresiones ofensivas y descalificatorias; violencia psicológica al generar un estado de angustia, perturbación y afectación en la salud psíquica de la asesora; violencia institucional en tanto utilizó su investidura para obstaculizar el acceso a mecanismos de protección y reproducir relaciones desiguales de poder dentro del Concejo; violencia política al ejercer conductas de hostigamiento y descrédito público contra la asesora limitando su participación en condiciones de igualdad; y violencia mediática al exponer a la asesora en medios de comunicación.