Destéfanis defendió a Salgado y destacó la elección que hizo Sagasti

En medio de un domingo negro para el PJ, dos noticias positivas sirvieron para pasar el mal trago de la derrota de Anabel Fernández Sagasti frente a Rodolfo Suarez. Fernando Ubieta terminó con décadas de radicalismo en La Paz y Flor Destéfanis le devolvió el control de Santa Rosa al peronismo.

"Esperábamos otro resultado a nivel provincial, pero nos habíamos enfocado en Santa Rosa haciendo una campaña territorial puerta por puerta. Así fue como logramos dar vuelta el resultado de las PASO", manifestó la única intendenta que tendrá la provincia después de diciembre.

Destéfanis dialogó con MDZ Radio y dijo que no le molesta que la cataloguen como la "exreina Nacional de la Vendimia". "Para mi fue un orgullo representar a mi departamento y a la provincia en el país y el mundo", aclara la intendenta electa. "Hoy soy representante de los santarrosinos pero desde otro lugar", adhirió.

Además, manifestó que los vecinos no la votaron por haber sido reina nacional, sino porque confían en que está preparada para conducir el municipio. "Me eligieron porque me he preparado para este desafío. Estudié derecho, me recibí de escribana y llevo dos años como concejal", subrayó.

La nueva jefa comunal criticó la herencia que recibirá de Norma Trigo y la acusó de haber firmado de forma irresponsable contratos de locación para personal con vencimiento al 30 de septiembre.

"Se sigue con esa costumbre de que el municipio es el encargado de crear empleo. Eso nos pone en situación social económica complicada porque no podés dejar a esas personas sin trabajo hoy en día. Tenés que ser creativo en la capacidad gestión para que no todos dependan de la municipalidad. Lograr inversión privada para recuperar el mercado agroproductivo, el parque industrial y las cooperativas de trabajo para poder generar trabajo de calidad, bien remunerado y que no dependa de la Muni. Es ahí donde vamos a poner todos nuestros esfuerzos", aseveró Destéfanis.

Además de criticar a Trigo, defendió al exintendente Sergio Salgado. "Lo conozco porque era intendente cuando fui reina. Y siempre tuve contacto con el por militar en el mismo partido", reconoció la actual concejal. "Debo ser honesta: es distinta la visión que tienen los santarrosinos al resto de la provincia. Muchos vecinos están agradecidos por una u otra gestión que hizo como intendente. Y sobre todos los jóvenes porque instauró el primer instituto de educación superior y podemos tener acceso a una información terciaria desde esa gestión", argumentó Destéfanis sobre el exintendente sobre el cual pesa una condena de 5 años de prisión.

"Reconocemos los errores que se cometieron y el mismo Salgado es autocrítico de eso. De la falta de orden y administración, de las desprolijidades en la contabilidad y las finanzas", adhirió y dijo que eso sirvió para aprender y mejorar. "Nosotros queremos aportar una gestión fresca, nueva con dirigentes jóvenes y no tan jóvenes", subrayó.

Por último, también agradeció el apoyo que recibió por parte de la radical Débora Quiroga y dijo que esta última la ayudará a conformar el gabinete que conducirá el municipio por cuatro años.

"Débora ha sido clave en este triunfo. Estoy agradecida a ella y su equipo porque la gestión actual nunca la tuvo en cuenta. Queríamos que viera que si era reconocida. Tiene capacidad de trabajo muy grande más allá de nuestras diferencias políticas. Es una dirigente que se come la calle, que conoce las problemáticas y es activa en el Concejo Deliberante. Tiene experiencia política y queríamos que se sumara", remarcó la mujer que se hará cargo de la intendencia.

"Ella y su gente van a tener mucha participación. Vamos a ir eligiendo las personas que necesitamos para un buen gabinete", finalizó.

La elección de Fernández Sagasti

Por otro lado, Destéfanis reconoció que esperaban un mejor resultado a nivel provincial pero destacó que Anabel Fernández Sagasti no hizo una mala elección. Sobre todo si se tiene en cuenta que ganó las PASO como representante de un sector minoritario del PJ y que fue "la primera candidata mujer de nuestro espacio político".

"Me dijo que va a ser una leona para defender los intereses de Santa Rosa cuando lo necesite. Creemos que Alberto Fernández va a ser el presidente y vamos a necesitar ese contacto directo", agregó Destéfanis y defendió la decisión de nacionaliza la campaña. "Creo que no fue un error nacionalizar la elección. Creemos que la gente debía saber que formábamos parte de ese equipo nacional que eligieron en agosto", argumentó. Sin embargo, reconoció que la ciudadanía define su voto elección a elección .

"Anabel hizo una carrera muy buena más allá de no tener el resultado esperado. Es histórico lo que hizo como mujer y representante de un sector minoritario. Fue un paso importante ganar las PASO en junio y es bueno para que se le de posibilidad a gente nueva", finalizó.

Escuchá la entrevista completa.