Designaron a Esteban Mahiques como jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia "ad honorem"

El hermano de Juan Bautista Mahiques asumió el cargo de titular de la Unidad Gabinete de Asesores desde el 6 de marzo. La oficialización fue firmada por el presidente Javier Milei y publicada en el Boletín Oficial.

Juan Bautista Mahiques ahora tendrá a su hermano Esteban como jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia.

El doctor Esteban Mahiques fue oficializado este jueves como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia de la Nación, cargo que, según se indicó, será ad honorem. La designación fue formalizada mediante el decreto 251/2026 publicado en el Boletín Oficial.

El cargo asignado al hermano de Juan Bautista Mahiques equivale a la función de jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia. El cargo será ad honorem, es decir que el funcionario no recibirá remuneración por desempeñar esta función en el Ministerio de Justicia.

¿Cuándo asumió el cargo? La función de Esteban Mahiques comenzó a regir el pasado 6 de marzo de 2026, aunque la oficialización de la designación fue publicada en el Boletín Oficial este jueves. La oficialización de la designación fue firmada por el presidente Javier Milei y el titular del Ministerio de Justicia.

La oficialización señaló que la función de Esteban Mahiques comenzó a regir el pasado 6 de marzo de 2026 debido a que Juan Bautista Mahiques asumió en el cargo a comienzos de dicho mes. Esto explica por qué el decreto formaliza una designación que ya estaba en vigencia desde marzo.