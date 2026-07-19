Desde Kicillof hasta Mauricio Macri: los políticos saludaron a la Selección argentina

El gobernador bonaerense y el expresidente se sumaron al agradecimiento generalizado en redes sociales a la Selección argentina por su desempeño.

Funcionaros y referentes de distintos partidos políticos se unieron en el agradecimiento a la Selección Nacional, donde Macri, ex presidente, saludó a los jugadores argentinos desde sus redes sociales, sumándose a figuras como el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El mandatario provincial se limitó a escribir “gracias Selección” y acompañó su mensaje con la icónica foto de la bandera que el equipo albiceleste desplegó, luego del triunfo con Inglaterra, acerca de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

¡Gracias Selección! pic.twitter.com/J720YpXost — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 19, 2026 Por su parte, Macri remarcó el “respeto” ganado por un equipo “inmenso” y que “lo dio todo”: “Gracias por ser ejemplo, de parte de todos los argentinos”, sostuvo. Su primo y jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, también le agradeció a La Scaloneta “por la entrega absoluta” y la calificó como un “tremendo equipo”.

Solo agradecimiento y respeto para un equipo inmenso que lo dio todo. Gracias por ser ejemplo, de parte de todos los argentinos!!! Gracias pic.twitter.com/fj1E543EhL — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 19, 2026 El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro sostuvo que la Selección “dejó todo representando a nuestra bandera y a nuestro pueblo, afuera y adentro de la cancha”. Subrayó el “orgullo” que sienten los argentinos al verlos “enfrentar la adversidad y defender a la Argentina siempre con la cabeza en alto y el corazón caliente”.