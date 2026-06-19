Desde "flojito conceptualmente" a "imbécil total": los ásperos tuits entre Adrián Ravier y Javier Milei en el pasado

Luego de su designación en reemplazo de Manuel Adorni, salió a la luz un duro intercambio que pasó del debate económico al abierto insulto.

El presidente Javier Milei y el recientemente designado vocero de la Casa Rosada, Adrián Ravier, mantuvieron en el pasado un cruce fuerte en redes sociales que empezó como discusión económica y terminó en insultos abiertos. El eje era la Escuela Austríaca y las interpretaciones sobre la inflación, el mercado laboral y la conocida curva de Phillips, que plantea una relación inversa entre inflación y desempleo en el corto plazo.

El Presidente también cuestionó su lectura de la curva de Phillips, al considerar que Ravier no entendía sus implicancias dentro del análisis macroeconómico. La escalada no quedó ahí. En otro tramo del intercambio, Milei endureció aún más sus críticas y lo calificó directamente de “imbécil total” y "pésimo economista", en una de las respuestas que quedaron registradas en la red social X y que hoy vuelven a circular tras el nombramiento de Ravier en el Gobierno.

A su vez le endilgaba no entender los libros de economía, y que "no tiene velocidad mental" para un debate televisivo. Con el paso del tiempo, ese cruce quedó en el archivo del debate académico, aunque nunca perdió su carga política.

Siempre sostuve que Ravier era un imbécil total. Además es un chanta que habla de Keynes sin leerlo (aún guardo sus Tweets que lo prueban) y un pésimo economistas que se la pasó pifiando todo. Al margen de pasarse de oficialista de Macri.

Ahora el idiota se volvió a superar. https://t.co/Z6ou4JOCl0 — Javier Milei (@JMilei) March 7, 2020 Adrián Ravier, el economista maltratado por Milei Ravier, economista vinculado a la tradición austríaca, mantuvo posiciones propias dentro del mismo universo teórico, lo que alimentó la polémica con el ahora Presidente en aquel momento. Años después, Ravier pasó a representar los intereses políticos de La Libertad Avanza como diputado por La Pampa, y terminó integrando la estructura del oficialismo nacional en un rol de mayor exposición institucional.

Su desembarco en la política formal marcó un giro respecto de la fuerte confrontación intelectual con Milei en los años previos y durante la pandemia.