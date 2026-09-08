Denunciaron a Alberto Fernández por traición a la patria tras hablar sobre la situación de Islas Malvinas

El expresidente cuestionó la política de defensa de Milei y aseguró que Argentina está “absolutamente desarmada” ante el Reino Unido.

Alberto Fernandez cuestionó la política del Gobierno de Javier Milei sobre Malvinas y puso el foco en las capacidades defensivas del país. Durante una entrevista, el expresidente aseguró que los británicos no debían preocuparse porque la Argentina estaba “absolutamente desarmada”, una frase que terminó en una denuncia penal ante la Justicia Federal.

La presentación fue realizada por Hugo Icazzati, quien denunció al exmandatario por los presuntos delitos de traición a la patria y revelación de secretos de Estado. El planteo apunta a determinar si los dichos de Fernández expusieron información vinculada con las capacidades militares del Estado argentino.

El reclamo judicial toma en cuenta, además, el rol que ocupó Fernández durante su gestión. El dirigente fue presidente entre 2019 y 2023 y, durante ese período, ejerció como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, una condición que Icazzati considera determinante para analizar el alcance de sus declaraciones.

Qué dijo Alberto Fernández sobre Malvinas y las Fuerzas Armadas El planteo contra el expresidente nació a partir de sus declaraciones sobre la situación militar argentina y su cuestionamiento a la política de Milei respecto de Malvinas. Fernández sostuvo que los británicos podían estar tranquilos porque el país estaba “absolutamente desarmado”.

La frase fue interpretada por el denunciante como una exposición pública de información vinculada con la capacidad defensiva argentina. Icazzati sostiene que Fernández conocía la situación de las Fuerzas Armadas desde su lugar institucional y que esa información no podía ser presentada de esa manera frente a un país con el que Argentina mantiene la disputa por la soberanía de las islas.