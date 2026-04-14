Defensa a Milei y reformas profundas: Cornejo disertó en la AmCham y prometió inversiones

El gobernador Alfredo Cornejo volvió a dar un espaldarazo a la política macroeconómica del gobierno de Javier Milei y pidió "no cambiar el rumbo", al considerar que es necesaria estabilidad para el desarrollo de las provincias. Además, prometió anuncios de inversiones en la zona de la lengua norte de Vaca Muerta, en zona mendocina.

Las declaraciones del mandatario local se dieron en el marco del Amcham Summit , evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. Allí Cornejo fue invitado a disertar en la mesa de "Debate Federal", junto a sus pares Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

“El principal activo hoy es la estabilidad macroeconómica. De nada vale una buena administración fiscal provincial si no hay estabilidad macro, y la estabilidad macro es responsabilidad de la Nación”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que “la Nación está trabajando duro y bien para esa estabilidad macro”.

Cornejo aseguró que es "imprescindible” mantener ese rumbo pero agregó que aún "se necesita una reforma fiscal más profunda, integral, simplificando impuestos, eliminando distorsivos y reformulando la distribución de la recaudación con una mejor ley de coparticipación”.

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Defensa de Mendoza y "previsibilidad"

El mandatario provincial aprovechó su exposición para posicionar a Mendoza como un caso de "orden fiscal y previsibilidad institucional".

“Mendoza está muy bien preparada para lo que viene, porque ha hecho su tarea en el Estado”, aseguró.

Destacó que la provincia “ha reducido su gasto público en la última década como porcentaje del producto bruto geográfico, sustantivamente”, al tiempo que “hay una menor carga impositiva provincial sobre el sector privado”.

También subrayó que el gasto público “está controlado y va en descenso” y que se concentra en funciones esenciales: “Educación pública, salud pública, seguridad, administración de justicia y transporte público, que se llevan casi un 90% del gasto”.

Inversiones "atadas" a la macro

Como otro diferencial, Cornejo recordó que Mendoza “es la única que no ha entrado en default en la historia de este país”, lo que podría generar mayor nivel de inversiones y confianzas.

En materia de atracción de inversiones, el gobernador insistió en que el esfuerzo provincial no alcanza sin un contexto nacional estable. “Todas las condiciones que ofrece Mendoza son importantes, pero la mayor es la previsibilidad. Sin estabilidad macro, las provincias sufren esas dificultades”, advirtió.

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Entre los incentivos locales, enumeró la baja sostenida de impuestos como Ingresos Brutos (de los más distorsivos), donde "hay actividades exentas y cero de sellos en varios contratos específicos de inversión”.

Alfredo Cornejo disertó en el Summit AmCham Argentina Alfredo Cornejo disertó en el Summit AmCham Argentina Juan Mateo Aberastain / MDZ

A eso sumó mejoras institucionales que enumeró el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, la semana pasada, con un sistema de justicia "más ágil, con un 33% menos de litigiosidad entre 2024 y 2025 y menos causas que ingresan por conciliación laboral”.

Cambio de matriz productiva y "anuncios" en Vaca Muerta

Cornejo también abordó la estrategia productiva de Mendoza, centrada en diversificar su economía.

“Estamos muy enfocados en ampliar nuestra matriz productiva”, afirmó y mencionó el desarrollo energético y minero: “Estamos reconvirtiendo áreas de petróleo convencional, desarrollando la lengua norte de Vaca Muerta con anuncios muy pronto, y avanzando en minería metalífera, en particular cobre, pero también potasio”.

Además, destacó el impulso a otras actividades como turismo y ganadería.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2044076710782459943&partner=&hide_thread=false Participé del #AmChamSummit en Buenos Aires, un espacio clave para debatir el rol de las provincias en el desarrollo del país y la generación de inversiones. En el panel Debate Federal I expusimos junto a los gobernadores @frigeriorogelio de Entre Ríos y Alberto @Weretilneck de… pic.twitter.com/tNSiop8BfI — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 14, 2026

El gobernador cuestionó también los impuestos distorsivos, así como además el esquema de coparticipación vigente. “Ingresos Brutos es un impuesto distorsivo, pero está muy vinculado a la coparticipación”, explicó, y amplió: “Hay muchos impuestos distorsivos a nivel nacional que hay que bajar”.

También planteó que el actual sistema no favorece el desarrollo equilibrado entre provincias, al mencionar que “con esta forma de distribuir recursos, hay provincias que no tienen incentivos para desarrollar el sector privado”, sostuvo. En este caso, comparó a Mendoza con Formosa, en términos de impulso al desarrollo privado y recepción de recursos por coparticipación.

Dentro de la agenda pendiente, sostuvo que se necesitan inversiones estructurales en infraestructura para crecer: "Ha habido avances importantes, como la modernización laboral y otras leyes que hemos acompañado, pero es necesario profundizar las reformas para consolidar el desarrollo”.