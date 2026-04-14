Rogelio Frigerio propuso un nuevo pacto fiscal ante los empresarios: "Es fundamental eliminar los impuestos distorsivos"

El gobernador de Entre Ríos expuso una hoja de ruta para la reducción impositiva coordinada entre Nación, provincias y municipios. Su propuesta de eliminar tributos distorsivos se posicionó como el eje central de la competitividad argentina.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en su participación del AmCham Summit 2026.

En una de las intervenciones más comentadas del AmCham Summit, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presentó una propuesta ambiciosa que busca reconfigurar la presión tributaria en el país: la creación de un nuevo pacto fiscal federal. Ante un auditorio colmado de referentes del sector privado, el mandatario entrerriano sostuvo que la Argentina debe encarar una baja impositiva "imperativa" y articulada.

Una reducción en tres niveles Para Frigerio, la clave del éxito económico reside en la coordinación simultánea entre los tres niveles del Estado para evitar desequilibrios financieros. El esquema propuesto detalla una intervención quirúrgica sobre el sistema impositivo actual:

Nivel Nacional: Reducción y posterior eliminación de los derechos de exportación ( retenciones ) y el impuesto al cheque , definidos por el gobernador como distorsivos.

Nivel Provincial: Baja gradual y reemplazo del impuesto a los Ingresos Brutos .

Nivel Municipal: Revisión de las tasas locales que, en la práctica, operan como gravámenes encubiertos. Rogelio Frigerio en AmCham

"El camino es un nuevo acuerdo fiscal federal. Es fundamental eliminar los impuestos distorsivos en la Argentina", enfatizó Frigerio ante la audiencia empresaria.