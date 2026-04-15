Declaró una de las jubiladas que le vendieron el departamento a Manuel Adorni y dijo que su hijo se ocupó de la transacción

Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo , quienes le vendieron a Manuel Adorni el departamento en el que reside en el barrio porteño de Caballito, declararon este miércoles como testigos en la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. Ambas habían aceptado postergar el cobro de 200.000 dólares como parte de la operación inmobiliaria.

Sbabo arribó a los tribunales de Comodoro Py pasadas las 7 de la mañana y su declaración se extendió hasta cerca de las 11:30. Tras su salida, escoltada por efectivos de la Policía Federal, ingresó Viegas a la fiscalía de Gerardo Pollicita para prestar testimonio.

Durante su exposición, Sbabo aseguró no recordar los detalles de la operación, que estuvo a cargo de Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas . Indicó que confiaba en él, que mantenía vínculo con Adorni y que ya la había asesorado en otras transacciones inmobiliarias. También sostuvo que los fondos utilizados para la compra del departamento provenían de sus ahorros.

En el Registro de la Propiedad Inmueble consta que ambas mujeres quedaron como acreedoras del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares que permitió concretar la compraventa. La operación, firmada en noviembre del año pasado, se registró por un total de 230.000 dólares, de los cuales Adorni abonó inicialmente 30.000.

El departamento había sido adquirido meses antes por las jubiladas al exfutbolista Hugo Morales, quien al declarar en la causa confirmó la operación, ratificó el monto de 200.000 dólares y señaló que las compradoras estuvieron acompañadas en todo momento por dos hombres. Viegas, por su parte, afirmó en declaraciones periodísticas que no conocía personalmente a Adorni.

El avance de la investigación judicial y otros préstamos bajo sospecha

La compra del inmueble en Caballito es una de las operaciones bajo análisis del fiscal Pollicita, quien busca determinar si el nivel de vida del funcionario se corresponde con sus ingresos. En ese marco, solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario, medida que fue autorizada por el juez Ariel Lijo.

En el expediente también declararon dos mujeres policías que figuran como acreedoras de Adorni: la comisaria retirada Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio. Ambas confirmaron haberle otorgado un préstamo de 100.000 dólares en efectivo, respaldado por una hipoteca sobre el departamento de Parque Chacabuco donde el funcionario residía previamente junto a su esposa.

Ese préstamo fue otorgado el 15 de noviembre de 2024, misma fecha en la que la esposa de Adorni adquirió una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz. Las distintas operaciones fueron certificadas por la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en todos los actos.

Según su testimonio, el préstamo fue acordado sin intereses y con vencimiento en noviembre de este año. De acuerdo a lo declarado, el jefe de Gabinete aún mantiene una deuda de 70.000 dólares con las prestamistas.