Declararon la incompetencia del juzgado de María Servini en la causa $LIBRA: a quién le pasaron el expediente

El juez Ariel Lijo se declaró incompetente tras subrogar a su par María Servini. Es la tercera vez que la causa $LIBRA cambia de manos.

El juez federal Ariel Lijo, que subroga a su par María Servini, se declaró este miércoles incompetente para intervenir en la causa por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Por esta razón, remitió el expediente al juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien ya tiene una denuncia relacionada.

Esta es la tercera vez que la investigación sobre el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA cambia de manos en la Justicia desde que se inició la pesquisa en febrero. El primer conflicto de competencia se había dado entre la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y la jueza Servini, quien finalmente se quedó con el caso. Ahora, con la decisión de Lijo, la causa pasa al titular del Juzgado Federal N° 8 de los tribunales de Comodoro Py.

Diputados citaron a Karina Milei por el caso $LIBRA La semana pasada, la oposición también avanzó con la citación de Karina Milei. Se votaron dos fechas tentativas, el martes 23 y el martes 30 de septiembre, aunque se le dejó abierta la posibilidad de proponer otra fecha dentro del mismo mes.