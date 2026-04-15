Declaran las jubiladas que financiaron la compra del departamento de Manuel Adorni en Caballito

El fiscal federal Gerardo Pollicita le tomará testimonio a Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo por su rol como vendedoras del departamento en el barrio de Caballito del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el marco de la investigación por su patrimonio.

La transacción se concretó mediante una hipoteca entre privados: el funcionario abonó 30.000 dólares al momento de la escritura y quedó adeudando 200.000 dólares, a cancelar en noviembre próximo y sin intereses. El inmueble, ubicado sobre la calle Miró, en el barrio, tiene 200 metros cuadrados y cochera, y fue escriturado el 18 de noviembre de 2025.

La duda de los investigadores no es solo el monto, sino la lógica del acuerdo: que dos jubiladas hayan aceptado financiar a un alto funcionario del Estado con semejante suma, sin cobrar intereses y sin un vínculo previo documentado con el comprador.

Claudia Sbabo tiene 64 años y Beatriz Viegas, 72. Ambas son jubiladas. Antes de vender el inmueble a Adorni, el departamento pertenecía al exfutbolista Hugo Morales, quien en el marco de su testimonial explicó que vendió la propiedad a las mujeres en abril del año pasado por 200.000 dólares. Es decir, las mujeres adquirieron el bien y en pocos meses lo cedieron al funcionario, financiando ellas mismas la operación con una hipoteca privada. Ese circuito es uno de los puntos que la fiscalía busca reconstruir.

Las dos veces que asistió a Comodoro Py, la escribana Adriana

Escribana Manuel Adorni tribunales Alfredo Izaguirre/Mdz

no logró mostrar su celular. Es por ello que la fiscalía, por un lado, ordenó notificar a los convocados incluir la documentación relativa al origen de los fondos vinculados con las operaciones inmobiliarias en las que intervinieron. Por el otro, notificó a Sbabo y a Viegas que al momento de comparecer a su despacho deberán presentarse preparadas para permitir el acceso al contenido de sus teléfonos celulares. Esto abarca mensajes, audios, correos electrónicos, imágenes y registros de llamadas relacionados con las operaciones bajo investigación.

A ambas jubiladas también se les levantó el secreto fiscal. Y, como ocurrió con la comisaria retirada Graciela Isabel Molina y su hija Victoria María José Cancio, que declararon el lunes, se solicitó a ARCA información sobre la situación fiscal, patrimonial y económica, con el fin de determinar si cuentan con recursos suficientes "para respaldar los mutuos, créditos y/o garantías hipotecarias que surgen de la documentación reunida".

Graciela Molina de Cancio Graciela Molina de Cancio en Comodoro Py. Noticias Argentinas

Las declaraciones de este miércoles son la segunda parte de una semana intensa para el expediente. El lunes comparecieron Molina y Cancio, quienes figuran como prestamistas de 100.000 dólares al jefe de Gabinete, quien puso como garantía una hipoteca sobre su primer departamento en la calle Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Según lo que declararon ante el fiscal, no conocían personalmente al funcionario hasta el momento en que se concretó la operación, la cual se realizó ante la escribana Nechevenko, y señalaron que se trató de la primera vez que realizaban una operatoria de este tipo, mediante una hipoteca privada.

En cuanto al dinero prestado, las mujeres explicaron que los 100.000 dólares provienen de una sucesión familiar tras el fallecimiento del padre. Además, en su declaración indicaron que Adorni todavía adeuda parte del dinero: restan pagar 70.000 dólares, que deberán ser cancelados en noviembre, con un interés del 11%.

El fiscal Pollicita también citó a declarar el 24 de abril al contratista de las refacciones de la casa de Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, comprada en noviembre de 2024 por la esposa de Adorni, Bettina Angeletti.