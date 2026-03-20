De cuánto fue el subsidio que pagó el Gobierno para realizar la Fiesta de la Cosecha

El Gobierno provincial realizó un aporte millonario para afrontar gastos de organización del evento que tuvo lugar en los viñedos del Aeropuerto.

El Gobierno de Mendoza otorgó un subsidio de $270 millones para financiar la organización de la Fiesta de la Cosecha 2026, el evento que tuvo lugar el pasado 4 de marzo en el marco de los festejos vendimiales.

El aporte que realizó la provincia consta en el decreto Nº 432, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, otorgando un subsidio con cargo a rendir cuenta para el Fondo Vitivinícola Mendoza, destinado a afrontar gastos que demanda la realización de la Fiesta de la Cosecha 2026.

El evento se realizó el 4 de marzo en los viñedos del aeropuerto de Mendoza y contó con la participación de las principales autoridades provinciales y de los intendentes. A su vez, se presentó la banda Las Pelotas que brindó un show con la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Fiesta de la cosecha En la 25° edición de la Fiesta de la Cosecha se presenta Las Pelotas Fondo Vitivinícola Para financiar la organización la Provincia de Mendoza realizó un subsidio a favor del Fondo Vitivinícola, presidido por Bernardo Lanzilotta.

En los fundamentos del decreto autorizando la partida se destaca que el evento “forma parte del calendario vendimial, de carácter solidario, sin fines de lucro, de gran repercusión turística y cultural, recientemente declarado de interés turístico por el Gobierno Provincial y el Ente Mendoza Turismo”.