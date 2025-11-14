Cuadernos: procesaron nuevamente a un expolicía por adulterar los escritos de Oscar Centeno

Se trata de Jorge Bacigalupo, amigo del exchofer de Roberto Baratta, que, tras un nuevo peritaje, se concluyó que hizo correcciones en las anotaciones para perjudicar a un empresario arrepentido. La decisión podría reconfigurar estrategias de defensa en el juicio.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó sin prisión preventiva por el delito de encubrimiento agravado y falsificación de documento a Jorge Bacigalupo, un expolicía federal y amigo de Óscar Centeno, autor de los llamados “cuadernos de la corrupción” que revelaron una trama de presuntas dádivas entre exfuncionarios nacionales y empresarios

El expediente tramita en paralelo al juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Número 7 y fue impulsado por el empresario Armando Loson, propietario del “Grupo Albanesi” quien puso en duda que la veracidad del contenido de los cuadernos por entender se sobreescribieron y enmendaron nombres, fechas y lugares.

Loson Armando Loson, titular del grupo Albanesi En julio del año pasado, la Cámara Federal Porteña revocó el primer procesamiento de Bacigalupo dictado por Martínez de Giorgi e impulsó profundizar la investigación con un nuevo análisis sobre los escritos contrastados con los originales.

Ahora, tras las nuevas pericias que incluyeron estudios grafoscópicos, donde además intervinieron peritos de parte, el magistrado concluyó la existencia de una manipulación en al menos dos cuadernos donde se modificaron direcciones y cambiaron nombres con el fin de perjudicar a Loson cuya querella es representada por Carlos Vela de la que recientemente se sumó el titular del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra.

La defensa de Bacigalupo invocó que las modificaciones no deberían considerarse delito porque ocurrieron antes de que las anotaciones fueran utilizadas como prueba judicial, y argumentó la insuficiencia del dictamen pericial para atribuirle autoría exclusiva.