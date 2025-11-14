Cuadernos: procesaron nuevamente a un expolicía por adulterar los escritos de Oscar Centeno
Se trata de Jorge Bacigalupo, amigo del exchofer de Roberto Baratta, que, tras un nuevo peritaje, se concluyó que hizo correcciones en las anotaciones para perjudicar a un empresario arrepentido. La decisión podría reconfigurar estrategias de defensa en el juicio.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó sin prisión preventiva por el delito de encubrimiento agravado y falsificación de documento a Jorge Bacigalupo, un expolicía federal y amigo de Óscar Centeno, autor de los llamados “cuadernos de la corrupción” que revelaron una trama de presuntas dádivas entre exfuncionarios nacionales y empresarios
El expediente tramita en paralelo al juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Número 7 y fue impulsado por el empresario Armando Loson, propietario del “Grupo Albanesi” quien puso en duda que la veracidad del contenido de los cuadernos por entender se sobreescribieron y enmendaron nombres, fechas y lugares.
En julio del año pasado, la Cámara Federal Porteña revocó el primer procesamiento de Bacigalupo dictado por Martínez de Giorgi e impulsó profundizar la investigación con un nuevo análisis sobre los escritos contrastados con los originales.
Ahora, tras las nuevas pericias que incluyeron estudios grafoscópicos, donde además intervinieron peritos de parte, el magistrado concluyó la existencia de una manipulación en al menos dos cuadernos donde se modificaron direcciones y cambiaron nombres con el fin de perjudicar a Loson cuya querella es representada por Carlos Vela de la que recientemente se sumó el titular del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra.
La defensa de Bacigalupo invocó que las modificaciones no deberían considerarse delito porque ocurrieron antes de que las anotaciones fueran utilizadas como prueba judicial, y argumentó la insuficiencia del dictamen pericial para atribuirle autoría exclusiva.
Además, el juez Martínez de Giorgi le trabo un embargo a Bacigalupo por 150 millones de pesos y dispuso de su prohibición de salida del país. Dato no menor es que ex policía fue la persona que le entregó los cuadernos de su amigo Óscar Centeno al periodista Diego Cabot.
Esta decisión podría ser el puntapié para que no solo Loson, sino el resto de los empresarios acusados en el juicio, planteen nulidades ante el Tribunal Oral Número 7 durante la etapa de cuestiones preliminares que iniciarán toda vez que se culmine con la lectura de las imputaciones.