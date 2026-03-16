Cristina Fernández de Kirchner acusó a la Justicia de montar un "show" con su citación a Comodoro Py

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cargar contra el Poder Judicial y los medios tras ser citada a declarar de manera presencial en la causa conocida como Causa de los Cuadernos .

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la exmandataria calificó el proceso judicial como una “farsa procesal” y aseguró que la decisión de convocarla a Comodoro Py responde a una presión mediática.

“Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo. No falla”, escribió la también exvicepresidenta.

En su publicación, la dirigente peronista apuntó contra el Tribunal Oral Federal 7 , encargado del juicio por los cuadernos de las coimas, y sostuvo que el proceso se venía desarrollando de manera virtual.

Según planteó, la decisión de exigir su presencia física en los tribunales tuvo como objetivo generar una mayor repercusión mediática.

“Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el show debe continuar”, afirmó.

En ese contexto, indicó que fue convocada a indagatoria presencial este martes a las 9 de la mañana en Comodoro Py.

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El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada “Cuadernos”, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de “presencialidad”. Es… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 16, 2026

Duras críticas al Gobierno de Javier Milei

En el mismo mensaje, la exmandataria vinculó la citación judicial con la situación económica del país y apuntó directamente contra la gestión del presidente Javier Milei.

Según sostuvo, el actual escenario económico refleja una “catástrofe social y económica” provocada por lo que definió como “el cuarto desgobierno neoliberal en la Argentina”.

Entre las imágenes que describió mencionó fábricas cerradas o tomadas, despidos laborales, comercios vacíos, salarios en retroceso y un aumento del endeudamiento de las familias.

También señaló que el consumo de carne se volvió “un lujo” y advirtió sobre un crecimiento de la población en situación de calle.

La referencia a la causa por el caso Libra

En el cierre de su mensaje, Cristina Kirchner volvió a referirse a la investigación judicial por la presunta estafa vinculada al proyecto cripto $LIBRA.

La exvicepresidenta apuntó contra el fiscal Eduardo Taiano, a quien acusó de mantener la causa paralizada.

“Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del fiscal Taiano, son las pruebas de lo que fue la estafa de Libra”, escribió.

En ese sentido, sostuvo que el presidente Milei habría pactado una suma de cinco millones de dólares en relación con ese caso, aunque la investigación judicial sobre el tema continúa en curso.