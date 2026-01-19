Crearon 52 cargos estatales para salud con asignaciones millonarias: en qué hospitales estarán

El Gobierno de Mendoza formalizó la creación de 52 nuevos cargos para el sector de la Salud , agrupados bajo el régimen 38 de profesionales de la Salud, que estarán distribuidos en 9 hospitales de Mendoza.

La medida, que se oficializó este lunes en el Boletín Oficial bajo el decreto 2.511 (que a su vez fue firmado en noviembre), está acompañada de un incremento de fondos para estos hospitales, de los cuales se pagarán los salarios de los profesionales, que en total serán $366,5 millones, según se establece en el artículo 1 de la norma.

Con estos $366,5 millones se adecuarán partidas que permitirán "atender la incorporación de puestos de trabajo y reforzar organismos", particularmente en el área de salud de Mendoza.

Los hospitales donde se incrementará el presupuesto están distribuidos a lo largo y ancho de la provincial y son los siguientes: Hospital Central, Humberto Notti, Schestakow (San Rafael), Lagomaggiore, Perrupato (San Martín), Enfermeros Argentinos (General Alvear), Scaravelli (Tunuyán), Saporiti (Rivadavia) y General Las Heras (Tupungato) .

La modificación presupuestaria incluye ajustes en erogaciones, recursos figurativos y unidades descentralizadas, con una parte significativa destinada al refuerzo de fondos para hospitales provinciales.

La medida central del decreto es la creación de 52 cargos del Régimen 38 (cargos con salario y condiciones específicos dentro de la administración pública provincial), distribuidos en diversas dependencias del Carácter 2, "en grado inicial", marcan los considerandos, donde se establece también que el pedido fue solicitado por el Ministerio de Salud y que cuentan con el visto bueno del gobernador, Alfredo Cornejo.

Además, el texto oficial detalla aumentos en las partidas presupuestarias de organismos descentralizados, destacando distintas dependencias de salud que recibirán mayor financiamiento para sostener los recursos humanos y la atención a la comunidad.

El nuevo régimen 38

El régimen especial para médicos, Ley 9539 se implementó en 2024 con una estructura organizativa específica para médicos del servicio de salud en el ámbito del Ministerio de Salud, organismos centralizados, descentralizados y autárquicos bajo su competencia.

Según comentó el Gobierno, este nuevo régimen "no altera ni modifica las condiciones establecidas en el vigente régimen, constituyéndose como un régimen autónomo y de acceso voluntario para quienes deseen adherirse".

Este régimen "contempla el ingreso y la promoción por grados dentro de los agrupamientos establecidos, así como el acceso y ejercicio de funciones jerárquicas, de acuerdo con la idoneidad, nivel de formación y rendimiento laboral".

La retribución de los profesionales médicos "estará compuesta por un componente horario y otro de objetivos, pero además se podrá acceder a remuneración extra por productividad, lo que tiene beneficios para el profesional pero también para el sistema. Para el cálculo se utilizará una unidad de medida denominada Unidad Sanitaria (US)".

El régimen cuenta con cinco agrupamientos:

Agrupamiento Servicios Médicos de Guardia.

Agrupamiento Servicios Médicos Críticos.

Agrupamiento Servicios Médicos Asistenciales.

Agrupamiento Servicios Médicos Sanitarios.

Agrupamiento Centro de Salud.

