Sospechan que la causa por los abusos sexuales en el Senado bonaerense terminará sólo en los detenidos

Un finísimo observador y afiladísimo conocedor de todos los precedentes personales, políticos y familiares de la mayoría de los integrantes de la poderosísima familia judicial de La Plata le confió a este cronista que “la causa de la Orden de la Luz ”, que involucra a dos empleados del Senado bonaerense , va a terminar igual que la de “Chocolate” Rigau” .

¿Es porque lo investiga la misma fiscal? , le consultó este cronista. “En parte…". ¿No te da ninguna intriga que los dos casos hayan aparecido cuando ella estaba en turno?”, insistió.

Betina Lacki está a cargo de la investigación que tiene al juez de garantías Juan Pablo Masi , conocido popularmente como “El gordo Masi”, como el otro responsable. Este juez ha sufrido varios pedidos de juicio político durante sus casi veinte años de trayectoria y algunos creen que no puede ir tan a fondo contra los senadores que son, en definitiva, parte constitutiva del Consejo de la Magistratura, organismo que termina avalando o rechazando las investigaciones contra los magistrados, entre otras tareas.

La anterior aparición pública resonante de Lacki fue cuando un sábado por la noche encontraron a Julio “Chocolate” Rigau sacando plata del cajero electrónico del Banco Provincia y guardando ese dinero en una bolsa. Él tenía media docena de tarjetas de débito en su poder, pertenecientes a terceros que se desconocían entre sí, y todo lo recaudado luego era llevado a un local partidario que regenteaban Claudio, ex director de Recursos Humanos de la Cámara, y Facundo, concejal platense.

Esa causa tuvo como juez a Guillermo Atencio, quien siempre pidió que se allanara Diputados porque ahí estaban los “consumidores finales”, tal cual describió. Finalmente, los únicos detenidos son los Albini. Rigau tiene domiciliaria por cuestiones médicas.

Cuentan que, cuando denunciaron a “Chocolate, en la noche del 9 de septiembre de 2023, uno de los primeros avisados fue Sergio Berni, entonces ministro de Seguridad. Primero había sido demorado por efectivos de la fuerza de seguridad municipal y luego intervino la bonaerense. En ese entonces, como ahora, había una fuerte puja entre Axel Kicillof y los legisladores massistas y de La Cámpora por cuestiones muy parecidas a las actuales. Berni dejó actuar y hasta colaboró con la pesquisa.

Ahora, el actual senador mantiene una puja interna con Verónica Magario por la vicepresidencia primera de la Cámara, la única de real jerarquía. Magario está siendo también jaqueada por los legisladores de Máximo Kirchner, quien pretenden ubicar como co-administrador de la Cámara a Gustavo Sooz, mano derecha del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Por todo este alboroto, además, no se definieron las autoridades ni del Senado ni del bloque de Fuerza Patria.

Mientras que nadie opina nada oficialmente, y todos los senadores y senadoras consultados mantienen un increíble silencio, casi cómplice, el observador judicial, dueño de más de treinta años como protagonista en diferentes lados del poder, insiste con trazar nuevamente una conexión entre Lacki y la política, en este caso, Berni. Los dos desmienten categóricamente esa conexión. Sólo se expidió administrativamente la Presidencia, a cargo de Magario, para iniciarles un sumario, apartarlos de sus labores, pero aún les siguen pagando el sueldo, cuestión que también se revisará.

Quienes trabajan con "el loco" consideran un "delirio" esa relación. "Sergio siempre está cerrado en un absoluto círculo de confianza . Berni es poco renuente a convocar nuevos actores a su alrededor. A estos tipos ni los conoce, nunca trabajaron en su oficina. Es un delirio pensar eso. No anda en nada", afirman.

La "Ordende la Luz" y el horror en las dependencias del Senado bonaerense

Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz están detenidos, acusados de haber conformado La Orden de la Luz y a través de ella convencer a mujeres para que realicen favores sexuales. Finalmente, las víctimas no hacían ningún favor, sino que eran abusadas y violadas, según la trama inicial de la investigación. Los empleados fueron nombrados en 2012 cuando el cuerpo era presidido por Gabriel Mariotto y fueron pedidos por Giselle Fernández, la hermana de la expresidenta Cristina Kirchner, cuando algunos presumían que podía tener incidencia en la política.

Los procesados operaban en “La Casita”, antigua residencia del gerente cuando el actual anexo del Senado era la sede del Banco Hipotecario. Desde hace más de una década ese espacio se transformó en una oficina múltiple, con mucho más confort que otras, y la ocupó Berni. Rodríguez y Muñoz, dicen, también trabajaron allí.

Desde hace unos años, ambos empezaron a trabajar políticamente con operadores cercanos a la vicegobernadora y a Andrés "El Cuervo" Larroque, de ahí su apoyo al Movimiento Derecho al Futuro. También por estos motivos es que todos se preguntan si no es una cuestión interna que vuelve a conectar al senador con la fiscal.

La policía recibió orden de captura para "Chocolate" Rigau, fue a la casa a detenerlo y no lo encontró Foto: Archivo MDZ Como en el caso Chocolate, la investigación del Senado bonaerense puede terminar en solo los detenidos. La fiscal es la misma. Foto: Archivo MDZ

Otras fuentes también informaron que durante la gestión de Daniel Salvador al frente del Senado, en épocas de María Eugenia Vidal como gobernadora, la actividad de Rodríguez era muy menor, inclusive por el rango salarial que le bajaron. Eso se modificó paulatinamente hace seis años, y miembros de "La Patria Es El Otro" confiaron que estaban a punto de nombrarlo director en el área de Juventud del Senado, algo que oficialmente desmienten categóricamente. “Nunca trabajaron, se conectaron o hablaron con Verónica”, confiaron en su cercanía.

A las sospechas de intervención política en la investigación de la causa se le suma otro elemento perturbador. El cuñado de la fiscal Lacki, quien utiliza diariamente el nombre de su esposo, es uno de los apuntados por la mega estafa inmobiliaria en La Plata, en la que también participaron buena parte del sistema político, judicial y futbolístico de la ciudad. Diego Lacki se presentaba como dueño de ABES, la constructora que armó un entramado con emprendimientos “de pozo” que luego nunca concluía.