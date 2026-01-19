El Gobierno de Mendoza, ¿ya eligió un candidato para suceder a Alfredo Cornejo?

El Gobierno de Mendoza, ¿ tiene o no un candidato para suceder a Alfredo Cornejo ? Faltan muchos meses para el 2027, cuando serán las elecciones a gobernador pero ya empieza- expresión trillada, si los hay- "la danza de los nombres". Nadie está en el centro de la pista, pero hay dirigentes que tienen chances.

El intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, se está preparando hace años para aspirar a la gobernación. No le queda otro mandato como jefe comunal. Pero este fin de semana trascendió que el ministro de Educación Tadeo García Zalazar, hombre cercanísimo a Cornejo también está en la lista. Ninguno está descartado ni asegurado.

Obviamente hay un tercer competidor de fuste. El diputado nacional Luis Petri, quien políticamente no está alineado con la Casa de Gobierno. Al contrario, hay funcionarios e intendentes que no tienen buena relación con él. Petri ya no es radical, sino que pertenece a La Libertad Avanza, pero ha conformado un sector dentro de la UCR que le reporta.

Algo pretende el Gobernador: que quien sea el candidato, lo haga dentro de la alianza La Libertad Avanza.

En este panorama, y tras las elecciones del 2026 algo es casi una certeza para el Gobierno: quien sea candidato a suceder a Alfredo Cornejo tiene asegurado ganar la elección. Podremos decir, entonces que la gente no vaya a votar, con tantos pronósticos.

En verdad es la foto de hoy pero claro que el rumbo que tome la economía va a ser central para que se definan las próximas elecciones. De esta situación dependerá también como seguirá el vínculo entre el presidente Javier Milei, y sus aliados entre quienes se encuentra el gobernador Cornejo.

Si la inflación se mantiene medianamente estable, pero también repuntan el consumo y la posibilidad de acceder a créditos a baja tasa, es posible que políticamente todo siga igual. Es decir que el Gobierno provincial, que está representado por el Frente Cambia Mendoza- que gobierna la provincia hace 10 años- apuntará a seguir en la alianza con La Libertad Avanza, el partido del presidente, de acuerdo confirmaron dirigentes oficialistas a MDZ.

Cómo surge el nombre de Tadeo García Zalazar para ser candidato

Tadeo García Zalazar es un dirigente que se formó con el gobernador Alfredo Cornejo. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública como él, militante de la Franja Morada, cornejista de la primera hora. Siguió sus pasos en Godoy Cruz como su sucesor en la intendencia y el Gobernador siempre ha tenido en mente que podría ser el primer mandatario de Mendoza, especialmente por sus virtudes intelectuales.

Como ministro de Educación tiene manejo territorial y otro aspecto positivo: cae bien a donde vaya. Es decir que es empático y además, tiene buen vínculo con los intendentes, tanto oficialistas como opositores. No despierta polémicas con los docentes, más allá de si están de acuerdo o no con sus políticas, pero no hay un rechazo hacia él personalmente.

Sin embargo, hay que ver cuánto mide en las encuestas- o medirá a fin de año para poder ser candidato a gobernador- y eso será fundamental para que el Gobernador tome una decisión. Lo cierto es que si es un ministro, será Tadeo García Zalazar.

Actualmente se encuentra en está en el Reino Unido desde el 17 y hasta el 21 de enero de 2026 para participar de una actividad internacional vinculada a políticas educativas, a la que fue invitado con gastos pagos desde una organización británica.

tadeo garcia zalazar entrevista mdz (25) Alf Ponce Mercado / MDZ

Ulpiano Suarez en carrera para llegar a la Casa de Gobierno

Todo el mundo sabe que Ulpiano, el intendente de la ciudad de Mendoza, quiere ser candidato a gobernador en 2027. Lo ha dicho aunque no ha existido un lanzamiento oficial ni lo habrá en estos meses. Él quiere ser el candidato a gobernador con el apoyo del Gobernador, más allá que en algunos temas se ha diferenciado, como su mirada con algunas políticas de Milei.

Cornejo no tiene decidido apoyarlo pero tampoco lo contrario. Es decir que tiene chances reales de ser el postulante pero dependerá de su imagen- es buena y su gestión es valorada en la ciudad de Mendoza- cuando se acerque la fecha para la elección.

También es un hombre muy cuidadoso con sus vínculos, tanto internamente, en Cambia Mendoza, como hacia afuera. Los opositores lo aprecian.

Ulpiano Suarez (5).jpg Santiago Tagua/MDZ

Petri, el candidato de Milei

Obviamente hay alguien que no se puede dejar de tener en cuenta: Luis Petri. Viene de ser ministro de Defensa de la Nación y se convertirá en una voz que defenderá al gobierno de Javier Milei en la Cámara de Diputados.

Además, tiene buena imagen en las encuestas y ha conformado un sector dentro del radicalismo del que hoy no pertenece, sino que es parte de La Libertad Avanza. Su sector es sólido pero Petri personalmente no es quien mejores vínculos tiene con la mayoría de los jefes comunales ni con la Casa de Gobierno de Mendoza.