Corrupción: la mujer que denunció a Amado Boudou lanzó una dura crítica contra Jésica Cirio

La expareja de Alejandro Vandenbroele y una de las principales denunciantes públicas de las maniobras de corrupción vinculadas al exvicepresidente Amado Boudou, Laura Muñoz, aseguró que ser denunciante en Argentina implica enfrentar “un camino muy arduo” y reclamó mayores mecanismos de protección y reconocimiento para quienes colaboran con la Justicia.

En diálogo con Libre de Humo por la 105.5 FM MDZ Radio , sostuvo que la corrupción se ha naturalizado en la sociedad y reivindicó el rol del periodismo independiente.

Muñoz recordó las consecuencias personales que afrontó tras denunciar las maniobras que observó de cerca y afirmó que la situación de los testigos de corrupción sigue siendo crítica. “Ser honesto y ser denunciante significa también, hoy en día, tener un gran peso en tus espaldas porque es un camino muy arduo, muy difícil, sobre todo en países como el nuestro”, señaló.

“Yo enfatizo que soy la única mujer denunciante de corrupción viva en la Argentina , pero para que se den cuenta la dimensión, no es porque yo creo que soy más que los demás, es porque las demás las mataron, o porque las ahogaron tanto que al final terminaron huyendo”, agregó.

La ex pareja de Vandenbroele sostuvo que la falta de respaldo institucional agrava la situación de quienes denuncian. “El denunciante es una persona que, la verdad, arruina su vida hoy en día y que cuando todo termina le dicen gracias, volvé a las cenizas del recuerdo de tu vida”, expresó.

Reclamo por una ley que premie a los denunciantes

Durante la entrevista, Muñoz explicó que impulsa modificaciones legislativas para que los testigos de corrupción reciban beneficios y protección similares o superiores a los otorgados a los arrepentidos.

“Lo que yo estoy hoy tratando de promover, y hace varios años moviéndome, es un anexo de ley para modificar esto, para que el premiado sea el testigo, y entonces empezar a poner en valor las personas honestas”, afirmó.

Según explicó, el objetivo es “fomentar con esto a la sociedad, a que quiera hacer el bien”. En ese sentido, cuestionó que actualmente se premie más a quienes participaron de hechos ilícitos que a quienes los denuncian.

“Al testigo también se lo beneficie, igual que el arrepentido, o más, y entonces fomentar a la ciudadanía a hacer el bien. No fomentemos más que lo fácil es ser político corrupto, llenarte de plata, y la impunidad que eso te da”, sostuvo.

Muñoz también reveló que intentó avanzar con iniciativas de concientización en Mendoza. “Es una pena porque Cornejo nunca me quiso atender, pero me encantaría que desde mi provincia (...) puedan empezar a instaurar esto, para que en la sociedad también, estamos todo el tiempo hablando de corrupción, y cómo la combatimos”, manifestó.

“Si no hubiese habido un periodismo independiente yo estaría muerta”

Consultada sobre el papel de los medios de comunicación en las investigaciones de corrupción, la denunciante fue contundente al destacar el respaldo que recibió de periodistas durante los años más complejos de su vida.

“Si no hubiese habido un periodismo independiente yo estaría muerta, pero no es una frase hecha, es la realidad”, afirmó.

Muñoz consideró que la prensa fue clave para mantener visibles las denuncias y proteger a quienes se animan a exponer hechos de corrupción. “Yo le agradezco a todos los periodistas que me dieron un micrófono, pero sobre todo que no en público, el periodista es el que te sostiene porque se da cuenta la gravedad de la situación”, señaló.

Además, sostuvo que existe una naturalización creciente de estas prácticas en la sociedad. “Sí, yo creo que totalmente ha caído”, respondió al ser consultada sobre si la corrupción se ha vuelto algo normal para los argentinos.

Pese a ese diagnóstico, consideró que existe una oportunidad para impulsar cambios. “La gente tiene que saber que el poder está en el pueblo, que nosotros somos los veedores de nuestros gobernantes, que es nuestra responsabilidad hacernos cargo, involucrarnos y ser denunciantes de lo que hacemos”, concluyó.