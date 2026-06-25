Ya es oficial: se refuerza un tribunal federal clave con un exfuncionario y falta cubrir dos vacantes

El Gobierno nacional hizo oficial la designación de Sebastián Soneira como juez de la Cámara Federal de Mendoza y cubre así una de las tres vacantes que tenía ese tribunal, que es clave para la región.

Soneira fue designado como vocal de la Sala A y compartirá la Cámara con Gustavo Castiñeira de Dios, Juan Ignacio Pérez Curci y Alberto Pizarro. Pero además quedan dos vacantes por cubrir, para las cuales ya hay ternas postuladas. También fue designado por el presidente Javier Milei como defensor oficial Carlos Parma.

Soneria viene de ser Fiscal Adjunto en lo Civil de la procuración de Mendoza, cargo al que llegó en septiembre del año pasado. Antes fue parte del equipo de gestión de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez. Desde que el radicalismo volvió al poder estuvo a cargo de la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza y era uno de los asesores en temas legales del gobernador.

Soneira es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y maestrando en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. También realizó una especialización en derecho de daños dictado por las Universidades Nacional del Litoral y de Cuyo. Soneira postuló para el cargo en la Justicia Federal, quedó ternado y fue elegido por Javier Milei y avalado por el Senado. La elección del Presidente fue tomada en Tribunales como una "señal" hacia el gobernador Alfredo Cornejo, pues es de su riñón político.

Palermo, el defensor oficial nombrado, es funcionario de la Justicia Federal de Mendoza y luego de ocupar varios cargos era Secretario Federal de Juzgado con funciones en Cámara Federal.

La designación de Soneira y Palermo cubren dos vacantes, pero quedan varios cupos relevantes. Los tres más importantes son las dos vocalías en la Cámara Federal, que ahora tendrá 4 de 6 jueces, y también el espacio que quedó en el Juzgado Federal 1 tras la destitución de Walter Bento.

Una de las ternas para cubrir las vacantes en la Cámara está formada por José Sebastián Elías, Franciso Javier Pascua y Ana Paula Zavattieri. En la otra compiten Viviana Laura Beigel, Federico Miguel Baquioni y Alfredo Fernando Dantiacq Sánchez. El presidente debe seleccionar a "su favorito" y enviar el pliego al Senado.

En el caso del Juzgado Federal 1, se hizo el concurso pero aún no están los resultados y, menos, la ponderación del Consejo de la Magistratura.