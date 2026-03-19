Cornejo inauguró una anhelada obra vial y una ruta turística clave en el Valle de Uco

El gobernador Alfredo Cornejo visitó este jueves el Valle de Uco para inaugurar dos obras clave para el sector productivo y el turismo en la región. Se trata de la rotonda en el ingreso a la Tunuyán y la nueva ruta de Gualtallary, en Tupungato, una experiencia inédita en el país ya que se trata de un proyecto financiado por privados y ejecutado por el estado.

El mandatario provincial encabezó esta mañana el acto de inauguración y habilitó el ordenador vial de la Ruta Nacional 40 y Ruta Provincial 90 – Calle Melchor Villanueva, en el ingreso a Tunuyán.

Se trata de una obra crucial para reducir los accidentes de tránsito, mejorar el paso del transporte de carga pesada que se desvía por la Ruta 90 y devolver fluidez de circulación a la Ruta 40, que en esta intersección ya mostraba atascos y demoras por la interacción con los camiones.

En el acto estuvieron presentes también el intendente de Tunuyán, Emir Andraos; la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui; la administradora del IV distrito de la Dirección Nacional de Vialidad, Emilce Lozano y el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Osvaldo Romagnoli.

Posteriormente, Cornejo encabezó junto al intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, la inauguración de la nueva ruta de Gualtallary, una obra de 15 kilómetros que transforma un antiguo camino de suelo natural en una traza asfaltada, señalizada y demarcada.

El proyecto se realizó con financiamiento de las bodegas de alta gama que se ubican en la zona y la ejecución estuvo a cargo del Gobierno provincial.

Nuevo ordenador vial

Esta obra reemplazará el antiguo triángulo vial que existía en el cruce y que obligaba a los camiones que bajaban por RP 90 y se dirigían hacia el norte, a realizar una complicada y peligrosa maniobra para girar a la izquierda, la que más de una vez fue la causa de accidentes viales.

La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial sostuvo que se trata de una obra clave para mejorar la circulación y la seguridad en una zona de fuerte crecimiento urbano y logístico en el Valle de Uco. “Contentos con haber terminado este ordenador tan importante en lo que hace a la logística, como así también a todo el crecimiento urbano que está teniendo esta zona. Era un cruce muy inseguro, que además complejizaba la combinación del tránsito liviano con el tránsito pesado”, expresó la funcionaria.

Ordenador vial ingreso a Tunuyán, Ruta 40 Gobierno de Mendoza

Badui detalló que la obra implicó una inversión de 1.200 millones de pesos, financiada íntegramente por la Dirección Provincial de Vialidad, y destacó su impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos y usuarios de la zona.

El tránsito de camiones es constante en esa intersección, lo que generaba también embotellamientos de tránsito en un punto del ingreso a Tunuyán que cada día toma una apariencia más urbana, con gran cantidad de vehículos y peatones transitando.

Además, el nuevo ordenador vial es clave porque gran parte de la producción agrícola de Tunuyán toma esa vía para incorporarse a la RN 40. También, la RP 90 – Melchor Villanueva es un ingreso que utilizan muchos automovilistas para dirigirse hacia las zonas de enoturismo y cabañas de fin de semana sobre la Ruta Provincial 92 y para avanzar hacia la 94 hasta el Manzano Histórico.

Nueva ruta de Gualtallary

La intervención público privada, se enmarca en una estrategia de mejora de la conectividad y la seguridad vial en el Valle de Uco, una de las regiones vitivinícolas más prestigiosas del país. La obra impacta directamente en la producción, el turismo y la calidad de vida de los habitantes.

La nueva traza atraviesa una zona de viñedos de alta gama, bodegas de prestigio internacional y emprendimientos turísticos, consolidando un corredor estratégico para el enoturismo. Además, mejora el acceso a establecimientos educativos y garantiza la transitabilidad incluso en condiciones climáticas adversas, evitando los inconvenientes que generaban el barro y los anegamientos.

Inauguración, ruta Gualtallary, Alfredo Cornejo Gobierno de Mendoza

“Es una ruta de estándar internacional que potencia el turismo, integra la producción y mejora la experiencia de quienes visitan Mendoza y el Valle de Uco”. En ese sentido, destacó que la traza incorpora obras hidráulicas acordes a una zona aluvional y se consolida como un eje clave para el desarrollo de Tupungato y de toda la región.

Cornejo subrayó que la ruta de Gualtallary representa una experiencia inédita en el país por su esquema de financiamiento, basado en la articulación entre el sector público y privado. Explicó que los propietarios frentistas aportaron recursos para el desarrollo del proyecto, mientras que el Estado provincial asumió la ejecución de la obra.

“Es un modelo que queremos replicar: genera valor para los privados y, al mismo tiempo, beneficia a todos los mendocinos al atraer más turismo y desarrollo”, expresó. A su vez, indicó que este tipo de iniciativas incrementa la plusvalía de la zona y dinamiza la economía regional.