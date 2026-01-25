Cornejo ya se gastó casi todo el "tesoro de Mendoza": cuáles son las 50 obras

El Gobierno Provincial comprometió casi la totalidad de los famosos fondos del resarcimiento por los perjuicios de la promoción industrial en unas 50 obras , que se desarrollarán en su mayoría en este 2026 y que se prevé que algunas tengan más de dos años de trabajos e inversión.

Aquellos U$S 1.023 millones que iban a ser dirigidos en su totalidad a la construcción del dique Portezuelo del Viento en Malargüe años atrás, finalmente tomaron otro destino, con una ramificación de Obras viales, energéticas, hídricas y de transporte en diversas zonas de Mendoza , todas decididas por la gestión de Alfredo Cornejo en base a un banco de proyectos y propuestas de intendentes.

El 2025 fue un año de muchos anuncios, luego del primer anuncio de una obra eléctrica en el sur provincial, en julio del 2024 ( la línea de alta tensión entre San Rafael y General Alvear ), con presentaciones de paquetes de obras para los diferentes oasis productivos .

No obstante, en los últimos días el Poder Ejecutivo motorizó grandes licitaciones con dinero del resarcimiento para la transformación de rutas nacionales, tales como el Acceso Sur (ruta 40), por U$S 60 millones y el Acceso Este (ex ruta 7), por U$S 90 millones. Entre las dos, acumulan una inversión estimada de poco más de U$S 150 millones, lo que representa casi el 15% del total de recursos de este fondo del Resarcimiento.

Además, el Tren de Cercanías es otra iniciativa que absorberá una buena porción de este dinero, con una inversión estimada también en U$S 150 millones.

Si bien el Gobierno Provincial asegura que están enfocados en el "recupero" del dinero y que buscarán que se paguen las obras para realizar otras, lo cierto es que con los anuncios ya prácticamente está comprometido casi el 100% de todos los fondos.

Casi la totalidad del dinero comprometido en obras

Natalio Mema, ministro de Gobierno, señaló a MDZ que "en ejecución ya tenemos mas de un 60%, 70%, en obras que se han licitado y que empezarán a ejecutarse y pagarse... y estamos cerca de los U$S 1.023 millones. Nos queda algún remanente, muy poquito de lo que tenemos comprometido, pero apostamos al recupero, no estamos esperando que se acabe, sino que sigamos recuperando recursos" para reinvertirlos en otras obras.

De esta forma, en poco más de un año el Poder Ejecutivo analizó y eligió diversas obras para ser ejecutadas en los próximos años, por lo que el dinero del resarcimiento no será utilizado solamente en este 2026, sino que seguirá con las inversiones a futuro, teniendo en cuenta que varios proyectos son ambiciosos y contemplarán varios meses de obra.

Por ejemplo, están los accesos Este y Sur, cuyos trabajos durarán por lo menos hasta el 2028, ya en otra gestión de gobierno (en diciembre del 2027 habrá recambio de gobernación).

Desde el Gobierno han puesto el foco en unos 50 proyectos, algunos de los cuales fueron licitados, adjudicados y están en obras; otros que fueron licitados y están en proceso de selección y análisis de las ofertas; y otros que solamente están anunciados o van en camino.

A fines de año, la subsecretaría de Infraestructura manifestó que había llegado a los U$S 850 millones en obras anunciadas, pero aún faltaban las obras de los accesos.

Además, restan anuncios de la tercera etapa de la doble vía del Este (la segunda etapa está en ejecución), donde se llegará en el camino que atraviesa de sur a norte Rivadavia, Junín y San Martín, hacia la ruta nacional 7, lo que terminará de resolver problemas de tránsito y agilizando los caminos en aquella zona. Desde el Gobierno calculan que será un desembolso cercano a los U$S 20 millones.

En tanto, en términos de energía, hay aún previsto el llamado a licitación de la construcción de una estación transformadora Mendoza Norte 220/132 kV, su vinculación con la ET Las Heras existente y obras complementarias para aumentar la disponibilidad de potencia y energía en todo el Gran Mendoza.

El dinero del resarcimiento

Es importante marcar que el dinero no ha sido utilizado sino "comprometido" y que en etapas irán enviando los fondos, conforme avancen las obras.

En el Gobierno aseguran que seguirán a futuro con nuevos anuncios, sobre todo de proyectos que tienen en mente intendentes, y aspiran a recibir fondos por el recupero de las obras mediante la instalación de peajes en rutas arregladas, el pago de regantes (en términos de obras hídricas de Irrigación), el cobro a municipios por obras en sus comunas y también mediante el impuesto inmobiliario para las obras que mejoren la zona donde viven familias.

En paralelo, el Ministerio de Hacienda ha realizado inversiones con el dinero del resarcimiento en bonos y plazos fijos, de los cuales ya ha generado rendimientos superiores a los U$S 45 millones.

Todas las obras del resarcimiento

