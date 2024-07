Los detalles de la primera obra que se realizará con los fondos de Portezuelo

A días de haber sido liberados formalmente los fondos de Portezuelo del Viento para otras obras de infraestructura, el gobernador Alfredo Cornejo hizo el primer anuncio sobre el tema. Se trata de un punto importante, ya que en medio de la recesión y luego de casi dos años de espera, el sector empresario de Mendoza está ávido por proyectos que puedan apuntalar la alicaída economía. Entre los reclamos generales, se destacaban que parte de ese dinero se destinara al sur de la provincia, donde originalmente iba a construirse la represa de Portezuelo.

Tal vez por este motivo y durante un acto de entrega de viviendas, el gobernador detalló que la provincia trabaja en un plan hídrico y en una obra de anillos eléctricos en el sur de la provincia. Se trata de un viejo reclamo de San Rafael y Alvear y, aunque el proyecto no está 100% finalizado, estaría en su etapa final y se podría licitar en breve. Así lo explicaron desde la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, que recibieron la noticia con entusiasmo y detallaron el impacto de la obra.

La obra dará doble entrada a las líneas de alta tensión sureñas.

Enrique Richards, presidente de la Específica de Desarrollo Regional de la Cámara, contó que la obra de los anillos eléctricos implica una doble entrada de energía para el departamento, que solo cuenta con una. Esto quiere decir que si falla el sistema –algo que ya ha pasado- toda la ciudad se queda a ciegas sin posibilidad de plan B. Lo mismo sucede en General Alvear, donde esta obra también llegaría para brindar seguridad eléctrica, así como para ampliar la capacidad operativa.

Impacto positivo

De este modo, la obra cumpliría la doble función de aportar seguridad y fortalecer la energía del sur de Mendoza. “Es un viejo anhelo de todo San Rafael, ya que no podemos depender de un solo ingreso”, detalló Richards al tiempo que subrayó que la obra tendría capacidad de repago, lo que facilita más la inversión. El profesional, relató que hace diez años se cortó un cable maestro y que la Ciudad –que tiene unos 150.000 habitantes- estuvo complicada, ya que no había plan B. “San Rafael es una de las pocas ciudades de más de 100.000 habitantes que no tiene un sistema de doble entrada de energía para casos de emergencia y eso es muy grave”, detalló el especialista.

Cornejo anunció la obra en medio de una entrega de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda.

La obra construiría una nueva línea de alta tensión en 132.000 voltios y otra estación transformadora que permita anillar el sistema eléctrico y dar confiabilidad al conjunto. Más allá de la situación compleja que se puede suscitar en la salud, la economía y la seguridad por estar sin luz, el empresario destacó que la obra también fortalecería los parques industriales. Hay que tener en cuenta que una débil situación energética desalienta inversiones y, sobre todo, aquellas que son electrointensivas. Situación que ha comenzado a darse en distintos puntos de la provincia.

La obra –que requeriría una inversión cercana a los 32.000 millones de dólares- es una obra de alta tensión que tendería un puente entre la estación transformadora 1 y los 120 km que la separan de San Rafael. Después se harían 90 km más hasta General Alvear. “Es un proyecto de hace varios años, por lo que el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) tiene un borrador muy avanzado y prácticamente terminado el proyecto ejecutivo”, precisó Richards.