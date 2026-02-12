Cornejo llegó al Reino Unido: cómo será agenda del gobernador en Londres

El gobernador Alfredo Cornejo llegó este jueves al Reino Unido, tras su paso por Francia en el marco de una gira internacional por Europa. El mandatario mendocino tendrá una jornada de reuniones en la capital de Inglaterra.

Junto a representantes de 12 bodegas mendocinas, Cornejo participará de una master class a cargo de Margaux Carpentier, empresaria francesa que comercializa vinos en el Reino Unido.

El encuentro tendrá lugar en la residencia del embajador argentino en Londres , 49 Belgrave Square a partir de las 11, horario de Argentina.

Posteriormente, el gobernador se reunirá con representantes del directorio de la Camara de Comercio Argentina Britanica (BACC) y empresarios selectos para promover Mendoza como destino de inversiones.

La agenda del mandatario mendocino continuará con una actividad a las 13:30 de Argentina en una reunión acompañado por los representantes de las 12 bodegas mendocinas, que consistirá en tasting con compradores de vino.

Visita a Francia

Cornejo inició su gira europea por Francia, participando de la Wine Paris, una de las ferias de vino más importantes a nivel internacional. Desde el Gobierno provincial destacaron que la misión oficial consolidó la estrategia de posicionamiento global de la marca Mendoza, con una participación récord de bodegas mendocinas respecto de la edición anterior.

Uno de los hitos más significativos fue la incorporación de Mendoza a la World Origins Alliance (WOA), una red global que reúne a las principales regiones vitivinícolas del mundo y promueve la defensa de las denominaciones de origen. Con esta adhesión, la provincia se convierte en la primera región de América del Sur en integrar la alianza.