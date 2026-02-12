Cornejo expuso ante inversores del Reino Unido: las claves del encuentro

El gobernador Alfredo Cornejo participó este jueves de un encuentro en la residencia oficial de la Embajada Argentina en Londres y expuso ante inversores del Reino Unido sobre los potenciales de la provincia.

En ese contexto, el mandatario firmó un convenio con la Cámara de Comercio Argentino-Británica (BACC, por sus siglas en inglés) con el objetivo de "fortalecer la promoción del comercio bilateral y la atracción de inversiones".

“Tenemos, junto a la Ciudad de Buenos Aires, la mejor calidad institucional de Argentina, lo que garantiza un entorno seguro para los negocios”, sostuvo Cornejo durante su exposición.

En ese sentido, remarcó "la sostenibilidad fiscal, la reducción progresiva de la carga tributaria y la administración responsable de la deuda pública" y relató que la Provincia fue la primera en adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Además, detalló que durante el 2026 se reducirá Ingresos Brutos para servicios vinculados a la agricultura, explotación minera, restaurantes y hoteles, alcanzando a más de 3.000 contribuyentes, y que la alícuota general del impuesto de sellos se reducirá gradualmente hasta 0% en 2030.

El acuerdo que firmó Alfredo Cornejo

Según indicó el presidente de la BACC, Javier Álvarez, "la firma del acuerdo consolida una cooperación que la Embajada viene desarrollando desde hace años con la Cámara y con el Gobierno de Mendoza, particularmente con ProMendoza".

Junto a esto, se concretó una reunión "B2B" con potenciales inversores en la provincia, entre los que se destacaron representantes del sector energético y financiero del Reino Unido. Así, habrá una nueva misión en Argentina en septiembre y otra presentación en Londres, prevista para junio.