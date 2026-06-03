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Cornejo cerró la cumbre internacional de hackers y anticipó una nueva ley de ciberseguridad

El gobernador Alfredo Cornejo participó del último día de la White Hat Conference 2026, la cumbre de hackers éticos y ciberseguridad realizada en Mendoza.

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Especialistas en ciberseguridad de diferentes países se reunieron en Mendoza.

Especialistas en ciberseguridad de diferentes países se reunieron en Mendoza.

Gobierno de Mendoza

El encuentro internacional de ciberseguridad y hackers éticos llegó a su fin. Mendoza fue la sede de la séptima edición de la White Hat Conference, en donde participaron especialistas de más de 15 países. El gobernador Alfredo Cornejo dijo presente y fue el encargado de cerrar el último día del evento.

"En seguridad, llegar tarde es dejar a ciudadanos expuestos", aseguró el mandatario, quien anticipó que enviará un proyecto de ley de ciberseguridad a la Legislatura.

Durante tres días, hacker éticos y especialistas en ciberdelitos compitieron en la búsqueda de vulnerabilidades, amenazas y desafíos vinculados al crimen transnacional, la protección de sistemas informáticos y la investigación del cibercrimen.

Los hackers éticos son especialistas que utilizan herramientas y metodologías similares a las empleadas por ciberdelincuentes para detectar fallas de seguridad, fortalecer sistemas y prevenir ataques antes de que ocurran.

En la jornada de ayer, la provincia consolidó una alianza estratégica con especialistas internacionales para fortalecer la prevención e investigación en diferentes tipos de ciberdelitos, según explicó la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus.

Sobre la White Hat Conference

Mendoza fue elegida sede para la séptima edición de la White Hat Conference, un encuentro creado en Colombia en 2019 y que reúne a especialistas de todo el mundo en materia de ciberseguridad. El evento se consolidó como un espacio de referencia internacional para el intercambio de conocimientos, experiencias y estrategias vinculadas con la seguridad digital.

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