Qué hacen los hackers éticos que participan de una competencia mundial en Mendoza

Mendoza se convirtió esta semana en el punto de encuentro de algunos de los principales especialistas en seguridad digital del mundo. La provincia alberga la séptima edición de la White Hat Conference 2026, una conferencia internacional dedicada a la prevención del ciberdelito, la investigación digital y la protección de sistemas informáticos.

La expresión "White Hat" significa "sombrero blanco" y se utiliza para identificar a los llamados hackers éticos, especialistas que buscan fallas en los sistemas para corregirlas antes de que puedan ser aprovechadas por delincuentes.

Este lunes se realizó la primera jornada dedicada a una competencia internacional que reúne equipos de distintos países. Durante 16 horas consecutivas, los participantes deben enfrentar desafíos inspirados en situaciones reales vinculadas con delitos digitales, ataques informáticos e investigaciones complejas.

La competencia reúne a expertos, fuerzas de seguridad y fiscalías que entrenan frente a amenazas digitales cada vez más complejas.

A diferencia de la imagen popular del hacker asociada a robos de información o ataques ilegales, los hackers éticos utilizan herramientas similares pero con un objetivo completamente distinto. Su trabajo consiste en detectar vulnerabilidades, analizar posibles amenazas y proponer soluciones para reforzar la seguridad de empresas, organismos públicos y organizaciones.

En la práctica, estos especialistas simulan ataques controlados para comprobar cómo responderían los sistemas frente a una amenaza real. De esa manera pueden encontrar puntos débiles y corregirlos antes de que sean aprovechados por ciberdelincuentes.

Mendoza en el mapa mundial de la ciberseguridad

Hotel Sheraton, White hat conference ciberseguridad, policia de investiagciones-17 La provincia alberga uno de los eventos internacionales más importantes sobre ciberseguridad, con desafíos basados en casos reales. Milagros Lostes - MDZ

La White Hat Conference nació en Colombia en 2019 y luego pasó por ciudades como Boston, Seúl y Madrid. En 2026 desembarcó por primera vez en Argentina, con Mendoza como sede, consolidando a la provincia dentro del circuito internacional de eventos relacionados con la seguridad digital.

Durante las jornadas participan especialistas de más de 15 países y las actividades tendrán alcance en más de 70 naciones gracias a la modalidad presencial y virtual. Además de universidades, intervienen organismos internacionales, fiscalías, fuerzas de seguridad y empresas tecnológicas que comparten experiencias sobre nuevas amenazas y formas de prevención.

Uno de los momentos más destacados será la presentación de los mejores equipos de la competencia, que expondrán sus conclusiones ante un jurado internacional simulando una investigación real. El objetivo final del encuentro es sencillo de explicar: comprender cómo actúan quienes atacan los sistemas para desarrollar mejores herramientas de defensa y proteger cada vez más los datos y servicios que forman parte de la vida cotidiana.