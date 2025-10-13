Confirmaron la continuidad automática de contratos para un grupo de estatales

A través de un decreto, el Gobierno de Mendoza prorrogó el vínculo laboral de los trabajadores contratados de una dependencia pública.

El Gobierno de Mendoza dispuso la continuidad automática de los empleados contratados de la Subsecretaría de Trabajo hasta fin de año.

El Gobierno de Mendoza dispuso la continuidad automática hasta fin de año de un grupo específico de trabajadores estatales. Se trata de las personas con contratos de locación de servicios que se desempeñan en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo.

A través del decreto Nº 2.078, el gobernador Alfredo Cornejo determinó la continuidad automática desde el 1 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 de toda persona que al 30 de septiembre se encuentre contratada bajo el sistema de Locación de Servicios en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo.

La norma aclara que la prórroga de los contratos será efectivizada “en idénticas condiciones, horarios habituales, funciones u otros requisitos, según corresponda, que las vigentes al 30 de septiembre de 2025, no siendo necesarias la suscripción de ningún tipo de documento, ni cláusula adicional”.

Por la crisis, los empleados públicos recibirán el aguinaldo de acuerdo con un esquema escalonado. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ El Gobierno provincial oficializó el decreto que dispone la continuidad automática de este grupo de estatales. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ La finalización de esta continuidad se producirá el 31 de diciembre de 2025, sin necesidad de notificación o comunicación alguna.