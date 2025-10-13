El PRO celebró la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás y llamó a "comenzar la reconstrucción de Gaza"

El PRO celebró este lunes el cese del fuego en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás. Además, llamó a "darle una nueva oportunidad a la paz" en la región y "comenzar la reconstrucción" del territorio palestino, arrasado tras la ofensiva israelí.

"Mientras se cumplen las primeras horas del cese del fuego en Gaza, celebramos la liberación de todos los rehenes con vida que permanecían cautivos por la organización terrorista Hamas . Nos movilizan especialmente los casos de nuestros compatriotas Eitan, Ariel y David", manifestó el partido conducido por Mauricio Macri .

En ese sentido, el PRO afirmó que el acuerdo se trata de "un paso indispensable para darle una nueva oportunidad a la paz tras dos años de guerra" y llamó a "poner fin al sufrimiento de la población civil y comenzar la reconstrucción de Gaza como parte de un proceso de paz verdadera".

El comunicado llegó luego de la confirmación de la liberación de los 20 rehenes con vida que fueron entregados en la madrugada del lunes por la organización terrorista de Hamás, en el marco del acuerdo con Israel logrado gracias a la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además, el Gobierno de Benjamín Netanyahu aún espera la entrega de los 28 cuerpos de los rehenes asesinados durante el secuestro, que también serán devueltos a Israel como parte del acuerdo. Durante el ataque del 7 de octubre de 2023, 1.195 personas, y otras 251 secuestradas por los terroristas de Hamás.

En paralelo, el grupo armado palestino espera la liberación de más de 1.900 prisioneros cautivos en el país hebreo. Los dos primeros autobuses salieron de la prisión de Ofer y la Oficina de Prisioneros en manos de Hamás confirmó su llegada a una cisjordana.

Otra de las condiciones del pacto fue la habilitación de la llegada de ayuda humanitaria a Gaza, donde algunas zonas sufren una profunda hambruna y otras quedaron en ruinas producto de la contraofensiva israelí. Según datos del Ministerio de Salud de Gaza -que forma parte del Gobierno palestino dirigido por Hamás- más de 67 mil personas fueron asesinadas durante los ataques, y alrededor de la mitad eran mujeres y niños.

En ese contexto, Donald Trump arribó este lunes a Israel para brindar un discurso en la Knéset (el parlamento israelí), donde fue recibido con una ovación. "Hoy los cielos están en calma, las armas callan, las sirenas se han apagado y el sol sale sobre una tierra santa que por fin está en paz. Esta tierra y esta región, si Dios quiere, vivirá en paz por toda la eternidad", proclamó el estadounidense.