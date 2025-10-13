Jorge Macri inició una gira oficial por Dubai, Abu Dabi y Shanghái para atraer inversiones

Jorge Macri participa en una misión oficial para posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como un modelo de innovación urbana.

Jorge Macri en su gira para buscar inversiones para la ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, inició una gira oficial por Dubai, Abu Dabi y Shanghái con el objetivo de atraer inversiones estratégicas, fortalecer los lazos de cooperación internacional y consolidar la proyección global de la Ciudad de Buenos Aires.

La delegación está integrada por Fulvio Pompeo (secretario General), Pablo Bereciartua (ministro de Infraestructura y Movilidad), Gustavo Gago (secretario de Comunicación) y Ana Ciuti (subsecretaria de Relaciones Internacionales).

Las reuniones de Jorge Macri Durante su paso por los Emiratos Árabes Unidos, Macri participó de la Feria GITEX Global, el principal evento tecnológico de Medio Oriente que reúne a líderes mundiales en inteligencia artificial, movilidad, innovación y ciberseguridad. El encuentro se realiza en el Dubai World Trade Centre y el Dubai Harbour, y es una de las plataformas más relevantes para el intercambio entre el sector público y privado en materia tecnológica.

Además, el jefe de Gobierno mantuvo una reunión con Mohamed Al Kuwaiti, presidente del Consejo de Ciberseguridad de los Emiratos Árabes Unidos. Según fuentes de la comitiva, durante el encuentro se analizaron políticas de protección de datos, gestión de riesgos digitales y cooperación en ciberseguridad aplicada a la gestión pública.

La agenda de Jorge Macri en el exterior La agenda incluye reuniones con autoridades gubernamentales, fondos soberanos y empresas líderes en desarrollo urbano, energía, transporte e innovación.