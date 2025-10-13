Presenta:

Política

|

Javier Milei

Javier Milei se deshizo en elogios con Donald Trump tras el acuerdo de paz en la Franja de Gaza

Milei celebró la liberación de los tres rehenes argentinos y agradeció a Donald Trump por su papel en las negociaciones que llevaron al alto el fuego entre Israel y Hamás, destacando su "liderazgo y coraje" en el proceso.

MDZ Política

Javier Milei habló maravillas de Donald Trump.

Javier Milei habló maravillas de Donald Trump.

Getty Images
Javier Milei habló maravillas de Donald Trump.

Javier Milei habló maravillas de Donald Trump.

Noticias Argentinas

El presidente Javier Milei elogió a su par de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el grupo Hamás liberara 20 rehenes vivos, secuestrados del 7 de octubre de 2023, y destacó su labor en la negociación por el alto al fuego.

A través de su cuenta de X, el mandatario expresó: "Mi más profunda admiración y gratitud al presidente Donald Trump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—".

Te Podría Interesar

En la previa de su decimotercer viaje a Estados Unidos, el libertario expresó: "También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz".

"Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo", destacó, y completó: "Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad".

El mensaje de Javier Milei llega en las vísperas de la reunión bilateral que el libertario y el republicano celebrarán el próximo martes en la Casa Blanca, a las 12, en el Salón Oval. Además, firmará el libro de honor y protagonizará un encuentro de trabajo con almuerzo incluido.

Asimismo, el jefe de Estado referencia el proceso de liberación del alto el fuego implementado entre Israel y Hamás, que tuvo a Trump como el principal impulsor e incluye la retirada de las tropas israelíes de territorio palestino. Tras dos años de detención, este lunes se inició el proceso de liberación de los rehenes.

Archivado en

Notas Relacionadas