Confirmaron la condena del hombre que intentó robar el auto de Horacio Rosatti

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de la defensa de Damián Berruet, quien recibió la pena de 4 años de prisión por haber intentado robar la camioneta del titular de la Corte Suprema de Justicia, la tarde del 30 de mayo de 2024.

El hecho ocurrió el 30 de mayo de 2024, alrededor de las 13:40, cuando Berruet intentó apoderarse de un Toyota SW4 blanco estacionado sobre la calle Uruguay, vehículo perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y asignado a su presidente, Horacio Daniel Rosatti.

La defensa intentó convencer a la Cámara de que la condena era arbitraria y que la pena de 4 años resultaba desproporcionada. El abogado Alejandro Palladino argumentó que el tribunal se había basado en inferencias ilógicas, que había omitido prueba esencial y que incorporó al proceso elementos ajenos al caso, como una supuesta conspiración contra Rosatti que incluía hackeos, panfletos y amenazas.

Según el defensor, Berruet actuó bajo los efectos de estupefacientes y buscaba de forma fortuita objetos de valor, algo que a su criterio quedó demostrado porque minutos antes el hombre había intentado abrir también una camioneta Sprinter blanca estacionada en la calle Uruguay 176, que no guardaba relación alguna con el magistrado.

Por otra parte, el letrado cuestionó la interpretación del handy que tenía en su poder como inhibidor de señal, sosteniendo que la pericia solo había verificado la potencialidad del aparato, pero no su uso efectivo ni el conocimiento del imputado sobre esa capacidad técnica. Por último, planteó que el juez Costabel se había dejado influir por la jerarquía institucional de la víctima, lo que afectaría las garantías de imparcialidad e igualdad ante la ley.