Concluyeron todas las exposiciones y sugerencias sobre el proyecto minero San Jorge

Finalizó el proceso de exposiciones en relación al proyecto minero San Jorge . Luego de la audiencia pública que se extendió durante diez días continuos, la Autoridad Ambiental Minera perteneciente al Ministerio de Energía y Ambiente, habilitó un canal de correos electrónicos para que la ciudadanía pudiera enviar sus opiniones durante cinco días hábiles posteriores.

En total, se registraron más de 9.400 expresiones ciudadanas de las cuales -según informó el Gobierno de Mendoza- fueron 6.378 a favor y 3.056 en contra. En este último grupo se encuentra el acta notarial presentado por la Asamblea del Agua con los 1.592 pronunciamientos que juntaron el 2 de agosto. También se sumaron 856 mails que ingresaron al correo que habilitó la asamblea y posteriormente enviados al correo oficial.

De esta manera, según este reporte, el 67% de las manifestaciones se expresó a favor del desarrollo del proyecto.

La decisión de ampliar la participación a mails fue premeditada por intermedio de la Resolución de Inicio conjunta del proceso de Evaluación de Informe de Impacto Ambiental Minera (51/25 Dirección de Minería y 10/25 Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental.

El Gobierno de Mendoza, que convocó la Audiencia Pública del proyecto PSJ Cobre Mendocino, señaló que se vio un récord de participación ciudadana en una instancia de este tipo, debido a su extensión. Fueron 10 jornadas consecutivas llevadas a cabo en dos etapas, la primera presencial en Estancia Yalguaraz, con seis jornadas consecutivas en el lugar donde se proyecta la mina; y una segunda virtual. Tras la finalización de las exposiciones, se abrió el período complementario de cinco días hábiles para el envío de correos electrónicos.

Todo el material de las exposiciones se incluyó en el expediente que también incorpora los informes elaborados por la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental y la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC). También se suman los dictámenes de diversos organismos provinciales y nacionales, entre ellos la Municipalidad de Las Heras, el Departamento General de Irrigación, las Direcciones Provinciales de Vialidad, Hidráulica, Transición Energética, Planificación Territorial, Bienes Registrables, Biodiversidad y Ecoparque, Patrimonio Cultural y Museos, la Dirección Nacional de Vialidad, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el EPRE, el IADIZA, el Emetur, el SEGEMAR y los representantes del proyecto PSJ Cobre Mendocino.