Con Venezuela como eje central, Javier Milei recibirá a Isabel Díaz Ayuso en Casa Rosada

Con la mira puesta en la situación de Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro , la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , se reunirá este jueves por la mañana con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Fuentes oficiales confirmaron a MDZ el encuentro y además lo ratificó el propio mandatario con un posteo que compartió en redes sociales.

Lo cierto es que Díaz Ayuso se ha mostrado muy crítica del autoproclamado presidente chavista, quien se encuentra por estas horas detenido en Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores. “Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo: asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos”, manifestó la española en los últimos días, en que lo representará un tema central del encuentro con el mandatario argentino.

El primer encuentro entre los dirigentes ocurrió en junio de 2024, cuando Díaz Ayuso condecoró a Milei con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid como reconocimiento a su labor y sintonía con valores liberales.

En junio de 2025 y nuevamente en España, en el marco del Madrid Economic Forum, Milei se reunió nuevamente con Ayuso, en la antesala de su disertación en el evento económico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InMilei/status/2008976323864334596&partner=&hide_thread=false The President of the Community of Madrid, Isabel Diaz Ayuso, will meet with President Milei at Casa Rosada this Thursday. pic.twitter.com/95ZdBrThRc — In Milei We Trust (@InMilei) January 7, 2026

Esos encuentros ocurrieron en el marco de la tensa relación que existe entre el líder libertario y el presidente español, Pedro Sánchez, quienes protagonizaron duros cruces en los últimos dos años.

Existe una actual diferencia entre el argentino y la española. Si bien Milei manifestó, horas después de la captura de Maduro, que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia son quienes tienen que conducir Venezuela, la gestión libertaria frenó su respaldo a la oposición y se alinea con Donald Trump, quien tiende puentes formales con el remanente del régimen chavista.

En contrapartida, Díaz Ayuso mantiene su postura y lo fijó en su cuenta de X: “La caída del régimen y la vuelta de la democracia a Venezuela con la Nobel de la Paz María Corina Machado, es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos”.