La empresa estatal venezolana PDVSA negocia con EE.UU. la venta de petróleo tras años de sanciones

La empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) confirmó que mantiene negociaciones con Estados Unidos (EE.UU.) para concretar la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de un proceso que busca redefinir mecanismos comerciales y regulatorios luego de años de fuertes restricciones internacionales.

Según informó la compañía en un comunicado oficial, las conversaciones se desarrollan bajo esquemas similares a los vigentes con otras empresas internacionales, como Chevron, y se basan en “una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”.

El anuncio se produce en un contexto de flexibilización parcial de las sanciones que pesaban sobre el sector energético venezolano y apunta a habilitar el envío de crudo al mercado estadounidense, tras un prolongado período de bloqueo que afectó severamente la capacidad productiva y exportadora del país caribeño.

610809342_18551014834027709_9089399530694974262_n EE.UU. presiona por el petróleo venezolano Desde Washington, el presidente Donald Trump presiona para que Estados Unidos tenga un rol central en la administración y comercialización del petróleo venezolano, luego de la captura de Nicolás Maduro. El mandatario republicano aseguró que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo, cuyos ingresos serían controlados por el gobierno estadounidense con el argumento de beneficiar tanto al pueblo venezolano como a la economía de EE.UU.

En esa línea, el secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, afirmó que Washington gestionará directamente la colocación del petróleo venezolano en el mercado internacional. “Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela y venderemos indefinidamente la producción”, sostuvo durante una conferencia en Miami. Según explicó, los fondos obtenidos quedarían bajo control estadounidense y podrían regresar luego a Venezuela, condicionados a cambios políticos y económicos.