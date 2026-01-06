Petróleo para EE.UU.: el anuncio de Donald Trump tras la intervención en Venezuela

Tras la intervención en Venezuela , el presidente norteamericano, Donald Trump , anunció a través de su red social Truth que las autoridades venezolanas entregarán a Estados Unidos unos 50 millones de barriles de petróleo , que se venderá “a su precio de mercado”.

“Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos”, afirmó el mandatario.

Según detalló, el crudo se venderá a su precio de mercado y el propio Trump será el encargado de controlar ese dinero para “garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.

En ese marco, agregó: "He solicitado al Secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. El petróleo se transportará en buques de almacenamiento y se transportará directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos. ¡Gracias por su atención!".

Tras la captura de Nicolás Maduro, Trump señaló en una de sus primeras declaraciones que la industria petrolera venezolana fue desarrollada por capital y conocimiento estadounidense. A modo de justificación por su intervención, reprochó que fue "expropiada" por los gobiernos posteriores de Venezuel.

Según explicó el propio Trump, empresas energéticas de Estados Unidos desembolsarán miles de millones de dólares para poner en condiciones la infraestructura petrolera y volver a impulsar la producción. Sus dichos consolidan el lugar central que el crudo venezolano ganó en el discurso oficial de Washington en las semanas previas a la detención de Maduro.

En una entrevista concedida este martes, el mandatario volvió a remarcar que la salida del líder chavista abre una ventana para una rápida reconstrucción del sector petrolero, con un rol protagónico de compañías estadounidenses. “Las petroleras pueden hacerlo en menos de 18 meses. Será una inversión enorme: se gastará muchísimo dinero y luego se recuperará a través de los ingresos”, sostuvo.

Venezuela posee más de 300.000 millones de barriles de reservas probadas —casi una quinta parte del total mundial—. En ese escenario, las declaraciones de Trump refuerzan la lectura de que la transición política en el país latoniamericano estará atravesada por intereses energéticos y geopolíticos de Estados Unidos.