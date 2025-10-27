Con una particular imagen, Diego Santilli anunció que se cortará el pelo para festejar el triunfo

Diego Santilli publicó en redes sociales una máquina de cortar el pelo para dar a entender que cumplirá su promesa

Luego de ganar la elección en la provincia de Buenos Aires, el diputado electo Diego Santilli (LLA) anunció que se cortará el pelo con una particular imagen en redes sociales. Publicó en X una máquina violeta de cortar el pelo.

El lunes pasado, el dirigente del PRO había prometido en el programa de streaming La Misa, que conduce el militante Daniel Parisini (también conocido como Gordo Dan), que si ganaba la elección se "pelaba" en vivo en el programa, él y todos los participantes.

Este lunes por la mañana, luego de la victoria en la provincia de Buenos Aires, Santilli publicó en X la foto de esa máquina violeta de cortar el pelo. Así, dio a entender que cumplirá su promesa y cortará el pelo.

Tras esto, el diputado electo manifestó: "Sabía que era una batalla difícil pero lo primero que quiero hacer es agradecerle al presidente que confió en mí", además de Karina Milei, Santiago Caputo y el equipo de Gobierno.