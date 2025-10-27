Con una particular imagen, Diego Santilli anunció que se cortará el pelo para festejar el triunfo
Diego Santilli publicó en redes sociales una máquina de cortar el pelo para dar a entender que cumplirá su promesa
Luego de ganar la elección en la provincia de Buenos Aires, el diputado electo Diego Santilli (LLA) anunció que se cortará el pelo con una particular imagen en redes sociales. Publicó en X una máquina violeta de cortar el pelo.
El lunes pasado, el dirigente del PRO había prometido en el programa de streaming La Misa, que conduce el militante Daniel Parisini (también conocido como Gordo Dan), que si ganaba la elección se "pelaba" en vivo en el programa, él y todos los participantes.
Te Podría Interesar
Este lunes por la mañana, luego de la victoria en la provincia de Buenos Aires, Santilli publicó en X la foto de esa máquina violeta de cortar el pelo. Así, dio a entender que cumplirá su promesa y cortará el pelo.
Las palabras de Diego Santilli tras ganar la elección
Luego de que se conocieran los primeros resultados que dan a La Libertad Avanza como líder de las elecciones legislativas 2025, con un 41,50% en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli salió a hablar acompañado de Patricia Bullrich. "Nunca imaginé que iba a estar hoy acá", expresó.
Tras esto, el diputado electo manifestó: "Sabía que era una batalla difícil pero lo primero que quiero hacer es agradecerle al presidente que confió en mí", además de Karina Milei, Santiago Caputo y el equipo de Gobierno.
"Yo hice lo que me tocaba hacer. En cada recorrida sentía que estábamos un poquito más cerca", indicó. A su vez, Diego Santilli le agradeció a su gente del PRO "que encabeza Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro y a todo el equipo porque fueron sostén en momentos muy duros, en caminatas hostiles".