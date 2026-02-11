Cómo votarán y qué dijeron los senadores mendocinos sobre la reforma laboral de Javier Milei

El gobierno de Javier Milei pretende obtener este miércoles media sanción a la reforma laboral , uno de los proyectos de ley más importantes para la gestión libertaria. El Senado tratará durante esta jornada la reforma laboral y el oficialismo confía en tener el respaldo de senadores de distintos bloques para conseguir la aprobación.

En la antesala al debate del proyecto, el oficialismo accedió a realizar 28 modificaciones en el texto original impulsado por el Ejecutivo y eliminó el capítulo que contemplaba cambios en el Impuesto a las Ganancias. Ese punto en particular era resistido por varios gobernadores, ya que afectaba la recaudación de las provincias.

Al quitarlo, el oficialismo se aseguró algunos respaldos de senadores que responden a los mandatarios del interior.

En este sentido, el bloque de La Libertad Avanza espera tener el apoyo de los legisladores pertenecientes a las bancadas de la UCR, el PRO, el Frente Cívico, el Frente de la Concordia, Despierta Chubut y algunos otros espacios que se podrían sumar para dar media sanción a la reforma laboral.

En el caso de los representantes de Mendoza en el Senado nacional, dos senadores votarán a favor de la reforma laboral y una rechazará la propuesta oficialista.

Asuncion de javir milei rodolfo suarez mariana juri.jpg Prensa Senado

Los radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri adelantaron su respaldo al proyecto que plantea modificaciones en la legislación laboral del país.

Ambos senadores pertenecen a la UCR y son aliados del oficialismo en el marco de la alianza entre los gobiernos del gobernador Alfredo Cornejo y el presidente Javier Milei.

Por su parte, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, integrante de la bancada del Partido Justicialista, votará en contra de la reforma laboral. La legisladora mendocina ha sido muy crítica de la iniciativa en sintonía con la postura que ha tomado el kirchnerismo al respecto.

Qué dijeron las senadoras mendocinas

Durante el debate en el Senado, solo Mariana Juri y Anabel Fernández Sagasti se anotaron para hablar acerca del proyecto de reforma laboral. El legislador Rodolfo Suarez optó por no hacerlo.

"Se autoproclaman en una épica de valientes que enfrentan a la casta más poderosa de la Argentina. Con las modificaciones introducidas a esta ley, se han arrodillado ante la caja de los gobernadores, de los bancos, ante la CGT y lo único que hacen es manotearle la plata a los jubilados y la dignidad a los trabajadores", lanzó Fernández Sagasti en contra de la propuesta oficialista.

Por su parte, Juri defendió el proyecto. "Los invitamos a que traigan alguna propuesta, o me van a decir que el empleo en Argentina está genial y los gobiernos peronistas lo dejaron genial y que no hay estancamiento ni trabajo en negro y que no tenemos muchos trabajadores sin un solo derecho”, manifestó en crítica directa a la oposición.