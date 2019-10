¿Cómo les fue a los candidatos frente a la inflación? Revisá el patrimonio que declaran

Los candidatos a diputados nacionales tienen la obligación de presentar su declaración jurada de bienes para que haya control ciudadano y también de las instituciones que analizan el desempeño ético de los políticos.

En el caso de los candidatos de Mendoza, hay varios que no cumplieron y aún no han publicado su declaración de bienes. En la página oficial destinada a esa información, que recibe la Oficina Anticorrupción y publica el Ministerio de Justicia, no figura la documentación de la candidata a diputada por el frente de Todos Marisa Uceda y tampoco la de Marcelo Romano, candidato a diputado nacional por Protectora.

Entre los candidatos que sí presentaron la documentación, la mayoría tuvo una evolución patrimonial positiva y le ganó a la inflación.

Omar De Marchi, de Cambia Mendoza, pasó de un patrimonio de $7.174.818 a $10.876.349 en un año y Alejandro Bermejo, del frente de Todos, pasó de $3.107.049 a $4.995.595 en el mismo lapso de tiempo. La candidata de Protectora Carolina Montivero también duplicó su patrimonio en un año. Inició el 2018 con $1.068.480 y lo terminó con $2.361.700. El gobernador Alfredo Cornejo, que encabeza la lista del frente Cambia Mendoza, inició el año pasado con un patrimonio de $1.783.321 y lo terminó con $2.436.612.

Un caso particular es el de Lautaro Jiménez, candidato del FIT. Es que declara “cero pesos” de patrimonio. Pero declara ingresos por $1.284.845 como legislador.

El patrimonio de Omar De Marchi

El patrimonio de Bermejo

El patrimonio de Montivero

El patrimonio de Cornejo

El "no" patrimonio de Jiménez