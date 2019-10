Cornejo: "No debería estar prohibida la marihuana para consumo personal"

El gobernador Alfredo Cornejo sigue levantando el perfil nacional y a lo largo de la semana desfiló por distintos medios porteños. Este lunes Infobae publicó una entrevista distendida realizada por Diego Iglesias. Allí, al ser consultado sobre sus intenciones de pelear por la presidencia en 2023, el presidente dijo que "sí, categóricamente". "La Argentina no puede estar sin mí como presidente", aseguró en tono de broma. Pero además, el Gobernador respondió sobre temas concretos de la vida cotidiana. Y, en ese sentido, habló sobre el consumo de sustancias que hoy están prohibidas. Respecto a la marihuana, por ejemplo, se mostró a favor de la despenalización del consumo. "Me parece que no debería estar prohibido en materia de consumo personal", aseguró. Y fue más allá. "Podría ser perfectamente asimilable a tomar vino, whisky o bebidas alcohólicas", dijo el gobernador. La entrevista de Infobae



En temas políticos, dejó claro que primero intentarán que Mauricio Macri sea reelecto el 27 de octubre y aseguró que "con Juntos por el Cambio hay posibilidades de libertad; con el Frente de Todos no". Al igual que había hecho en los últimos días, volvió a defender su decisión de no involucrar a Macri en la campaña provincial. "Fue una elección provincial. De la misma forma que creo que Alberto Fernández no tenía por qué ir a apoyar a la piba de La Cámpora", advirtió. "No lo escondí, no seas malo", le dijo al periodista cuando le preguntó si había escondido al presidente para ganar las elecciones.

Cornejo junto al periodista Diego Iglesias

Por otro lado, Cornejo también dejó algunas definiciones de qué ocurrirá con Juntos por el Cambio si Alberto Fernández triunfa en las urnas el 27 de octubre. "Si tenemos que estar en la oposición, deberíamos mantener una coalición unida", indicó. En ese escenario dijo que los líderes de la coalición podrían ser Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y el propio Cornejo.

Por último, defendió medidas económicas de Mauricio Macri como la búsqueda del equilibrio fiscal y remarcó que sus diferencias con el presidente han sido sobre todo respecto a la estrategia política.