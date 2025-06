Cómo es la vida de Federico Soria luego de ser echado de Parques Nacionales

El viernes recibió la notificación que dejaba de pertenecer al Parque Nacional El Leoncito, como lo hizo durante los últimos 20 años. "La notificación era la resolución de un sumario bastante agresivo y fuerte respecto de cuestiones disciplinarias que aparentemente yo había violado. Obviamente, en ningún momento del sumario hubo una pericia médica. Porque a mí me están acusando de que yo no respeté la licencia, pero en ningún momento del sumario hubo un peritaje médico", asegura Soria.

"La persona que me persiguió adentro del Parque Nacional se llama Ariel Quiroga, intendente del Parque Nacional El Leoncito. La declaración es que mi desempeño laboral era malo. Le vamos a presentar una denuncia por falso testimonio. Él había calificado mi labor como destacado. Es más, las más altas calificaciones en mi vida dentro de Parques Nacionales me las puso él, 33 sobre 40", sostuvo Soria.

Pero además, acusa a otros funcionarios. "No cierra nada. La otra persona que ejerció una influencia bastante importante fue Mónica Sosa, la jefe de guardaparque, que se dedicó a hacer una tarea de espionaje en mis redes sociales. No solo en las mías, sino también a espiar las redes sociales de la asamblea de vecinos autoconvocados. Cuando me arman el sumario todo lo que escribimos sobre minería figura ahí", asegura.

"A partir de ahí además construyen un relato, que consiste entre otros temas que yo me dedicaba a hacer changas, que era guía de montaña, que hacía trabajos de albañilería.Cualquier cosa,todo inventado. Incluso, con mi abogado los acusamos de haber fraguado pruebas", dice.

La acusación contra funcionarios de Hebe Casado

Soria sostuvo también, en diálogo con este diario que parte del sumario, antes de que él lo conociera, fue publicado en redes sociales por personas cercanas a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado.

"Lucas Fuare, el Secretario Legislativo de Casado y otro funcionario más, de nombre Joaquín, ligado a ella, publicaron en sus redes sociales parte de mi sumario cuando no era público, es decir antes de la resolución de mi cesantía. La sumariante que se llama Florencia Graciano es la responsable. Era la responsable de mantener la confidencialidad de las actuaciones y obviamente no cumplió. La denuncié ante Parque Nacionales pero la denuncia cayó en sacó roto.

Además, acusa que desde el organismo nacional incluyeron parte de la denuncia judicial por la que está imputado por los disturbios ocurridos en Uspallata contra la minera San Jorge."Me prejuzgaron, violaron el principio de inocencia. Mezclaron el tema de la causa judicial y daban por sentado que yo había prendido fuego a un local, había incitado a la violencia. Que ni siquiera son acusaciones que están en el aboque del fiscal, tampoco.Incluso el presidente de Parques Nacionales salió a decir por la radio que yo le había prendido fuego a una persona, que arrojaba bombas molotov. En base a todo ese relato, armaron una acusación y les dio pie,para disponer de mi cesantía. Obviamente, haciendo caso omiso de todas mis pruebas".

La vicegobernadora Hebe Casado. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ La vicegobernadora Hebe Casado. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Las decisiones que tomará Soria

Fuera de Parques Nacionales, el guardaparque irá a la Justicia para cuestionar su cesantía. Sus días pasan, desde el viernes, con el teléfono abierto recibiendo información, por un lado de todo lo referido al fin de su trabajo, pero por otro, de la causa judicial que pesa en su contra.

"No puedo salir de Mendoza sin permiso judicial. Igualmente yo he pedido permiso para salir y me lo han dado. Ahora que no voy a estar trabajando y que no voy a estar de licencia, voy a participar de encuentros de distintos lugares donde me invitan. Para agosto tengo un evento en Neuquén".

Económicamente, se hicieron campañas solidarias para afrontar el proceso judicial. Además, está trabajando en un libro: "una guía botánica sobre las plantas nativas de la alta montaña", cuenta. Por lo demás, seguirá en la búsqueda, no sólo de lo que él considera que es que "se haga Justicia" por todo lo que pasó sino también de nuevos rumbos laborales.