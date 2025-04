Soria: "Soy un preso político del Gobierno por cuenta y orden de San Jorge"

Federico Soria pasó de coordinar la Dirección de Recursos Naturales en la Provincia; ser militante radical de muy joven; recorrer todos los parques nacionales de la Patagonia como guardaparque como técnico profesional de la Administración Nacional de Parques Nacionales; ganar un concurso para ejercer su profesión en el parque nacional el Leoncito; ser autor del proyecto del área Protegida Uspallata Polvaredas, escribir más de cinco libros, a estar imputado y pasar unos días preso, durmiendo sobre una chapa. Al igual que otro vecino de su pueblo, está acusado de integrar una supuesta agrupación para la coerción ideológica. "Consideran que soy un terrorista", dice primero, con voz firme pero con un dejo de ironía en el tono.

"Soy un preso político del Gobierno de Mendoza por cuenta y orden de la minera San Jorge", lanza convencido. La causa sigue abierta y pasó a la Justicia Federal.

Todo empezó el 24 de enero del 2025 cuando se produjo una manifestación en Uspallata en contra de la instalación de la minera San Jorge que Soria y las asambleas de vecinos del lugar rechazan desde hace casi dos décadas. En medio de una manifestación Miguel Pablo González- conocido como el Mostruo González- quemó un local del presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, Edgardo Vera. González en juicio abreviado se declaró culpable y ese mismo día, Soria y Mauricio Cornejo, otro vecino, supieron que la policía los buscaba. Fueron a esperar para averiguar por qué pero nadie les dio respuesta y no figuraban en el sistema como acusados de nada, según cuenta Soria. Sobre González, dice que "no es miembro de la asamblea, es un hombre mayor y además, es padre de la presidenta de la juventud de la UCR de Las Heras" y que tiene fotos en el comité radical junto al intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti.

El comienzo

Pero esta historia comienza mucho antes; un 9 de julio de 1970 cuando, además de celebrarse del día de la Independencia argentina, nació Soria en Paso de Los Libres, Corrientes. "Fue algo circunstancial, porque mi papá primero hacía trabajos esporádicos y después pasó a trabajar en el Hispasam, Hierro Patagónico en Sierra Grande, y andábamos por todo el país", recuerda. "Se produce una huelga y hay una represión muy fuerte y a mi viejo lo meten preso un año y medio. Fue en 1975, antes del golpe militar", cuenta. Con su padre detenido, el pequeño Federico, su hermano un poco más chico que él y su mamá, se van a Buenos Aires junto con sus abuelos. Luego de la liberación de Soria, vienen a Mendoza, donde el padre desarrollará años después su actividad militante en la Unión Cívica Radical, destacándose en Godoy Cruz.

"Primero vivimos en el Barrio Bancario y luego en la calle Figueroa Alcorta", relata Soria. Conoce como la palma de su mano las calles aledañas a la plaza de Godoy Cruz donde pasó parte de su adolescencia, hasta que decidió irse a hacerse camino entre las montañas. "A los 16 años me voy a Polvaredas. Caigo a la escuela donde trabajé de cocinero, celador y en un restorán, descubro la montaña, la naturaleza. En esa época todavía estaba el ferrocarril, un tren local que iba hasta Puente de Inca y se volvía. Entré a trabajar en 1989 en el Aconcagua. Después me fui a estudiar a la ciudad de Mendoza en la Facultad. Soy guía y licenciado en turismo. Luego estudié para guardaparque. Siempre yendo y volviendo. Estudié como guía de turismo aventura", cuenta con detalles, como será todo su relato. No se le escapan datos, ni recuerdos. Como si tuviera una memoria privilegiada, de esas que se encuentras pocas, que invitan al asombro. Rememora fechas, olores, nombres de personas, de empresas, como si todo, hubiese ocurrido ayer.

Lo que vendrá luego será su trabajo como guardaparques en Mendoza, en Malargüe, cuatro años, Divisadero Largo - donde conoce a la madre de sus hijas y se instala unos años en el Pedemonte. "Después pasé a ser coordinador técnico de Recursos Naturales de la Provincia de Mendoza". Era el gobierno del radical Julio Cobos (2003-2007). Lo becaron por especializarse en administración de áreas protegidas. "También cubrí el cargo de jefe de las áreas protegidas porque en ese momento hubo un escándalo de corrupción y los echaron a todos. Me hice cargo hasta que termine la gestión. Al cambiar el Gobierno radical a un gobierno peronista, pasé a Parques Nacionales, con una fuerte recomendación de Juan Carlos Chévez, el máximo referente de las ciencias naturales de la República Argentina." Con él, Soria escribió un libro años antes.

Federico Soria, uno de los vecinos de Uspallata

Foto: Marianela Mena

Se separa, como parte de su vida privada. De su vida pública, cuenta que se va a Bariloche, como técnico profesional que depende de Parques Nacionales. "Tuve la suerte de conocer todos los parques de la Patagonia porque íbamos a todos lados. Además en el medio conocía a una editora de Neuquén y vio mi trabajo fotográfico y conocimiento de flora nativa y con ella publicamos tres libros sobre el tema. Chévez publicó una guía de cinco tomos con todas las áreas naturales del país y yo escribí el capítulo de Mendoza. Participé en publicaciones nacionales y después gané el concurso para venir a Leoncito. Desde hace un tiempo me encuentro realizando la producción de una guía botánica de la cordillera, de la cual actualmente hay una muestra fotográfica en el Centro Cultural de Uspallata. En la Patagonia no tuve problemas de persecución laboral, ahí conocí todos los movimientos ambientalelistas de esa región, que están muy vinculados entre sí", refiere. En esa época investigó a dos magnates extranjeros que tienen tierras en la Patagonia, Lewis y Benetton . "Hice trabajo de investigación porque quería saber qué era realmente. Decían que Benetton tenía las tierras en Chubut pero no es cierto, la mayor cantidad de tierras las tiene en Santa Cruz y también en Río Negro y Neuquén.. Puse en un mapa todo el millón de hectáreas que tiene en la Patagonía y y lo publiqué, junto al catastro minero y los maoas de los incendios de bosques nativos. Era la fotografía de una época porque eso fue cambiando. Eso se publicó y hasta el día de hoy, circula. Respecto de Lewis, quise entrar a Lago Escondido de donde no sólo es dueño sino que también de parte de la energía que se produce y distribuye en la Argentina, eso no se conoce mucho. Hice el famoso camino de montaña, luego de varios intentos para ingresar a Lago Escondido pero finalmente pude ingresar de esta manera. Caminé 4 días, el último 15 kilómetros en la montaña caminé", cuenta.

-¿Nunca tuvo hasta ese momento problemas para militar temas ambientales y a la vez ser empleado de Parque Nacionales?

- Hasta ese momento, no. Lo tenía conversado con mis superiores. En el Sur yo podía llevar adelante todas estas tareas, sin tener problemas. Cuando llegué al Parque Nacional El Leoncito (en San Juan), que concursé en 2013 y recién me dan el traslado en 2016, empezaron los problemas. Cuando concursé, la comisión evaluadora no quería meterme a mi. Pero justo ese concurso fue el primero del Estado que implementaron un sistema para que no hubiera acomodos. Por eso pude entrar, porque había un examen escrito que no podían adulterar y como saqué el 100% , no había forma. Después en la entrevista y en el test psicológico me quisieron bajar pero no pudieron. Me reprochaban por promover un área protegida en Uspallata. Incluso hubo una persona que envió una carta denunciando esto pero la persona que estaba a cargo del Parque lo desestimó, pero después sí hubo represalias. Tuve que interponer una acción por hostigamiento laboral. En 2022 cuando asumió Ariel Quiroga como intendente del Parque Nacional El Leoncito, con la gestión peronista pero ahora convertido a mileísta, empieza a pasar esta cuestión de perseguirme por mi militancia. Entonces como en 2021 se crea la Reserva Natural de la Defensa de Uspallata pido que por una cuestión de arraigo, me envíen a mi pueblo, pero rechazan mi solicitud.

- ¿Cuándo había presentado el proyecto Uspallata Polvareda y por qué dice que lo avaló Tadeo García Zalazar?

- La asamblea lo presentó en el 2009, previo a haberlo propuesto en ese ámbito. Pero es una historia larga. Mi papá trabajó en la municipalidad de Godoy Cruz. Trabajó muchos años. Él era radical. Conocía a todos los intendentes. Llegó a ser director de Servicios Públicos cuando César Biffi fue intendente del departamento(1999-2007). De hecho, mi papá le disputó la interna a Biffi y la perdió. Yo fui presidente de la Juventud Radical cuando tenía 18 años, salí electo pero a los 3 meses me fui indignado porque unos dirigentes me bajaron el copete. Todavía estaba en Polvereda pero yo venía a estudiar. De joven me llamó trabajar en el Estado y la institucionalidad. Acepté ser funcionario cuando estaba a cargo de las áreas protegidas. En ese período además fui representante del COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) por Mendoza, en realidad era suplente pero como el titular no solía ir a las reuniones iba yo. Cuando yo estaba a cargo salió la Ley de Guarparques, el fondo permanente que fue unos de los primeros sistemas de área protegidas que se autofinancian.

Con Tadeo tuvimos muchas reuniones y le entregamos el proyecto de Uspallata- Polvaredas. Él era diputado provincial y se mostraba muy predispuesto. Él era opositor porque era la gestión del peronista Paco Pérez. El Tadeo fue a Uspallata un montón de veces, nos juntamos en la asamblea, con él tuve como 10 reuniones. Después, cuando asume como intendente en 2015, no lo vimos más. Pero Cornejo ya en su primera gestión sale a hablar del área protegida, tenia otra mirada y el jefe de Gabinete de Ambiente era Eduardo Sosa. Mingorance como secretario de Ambiente fue a Uspallata y habló con la asamblea y se comprometió con todo el tema del área protegida. Hay otra persona que nos dio cabida, que fue Omar Sorroche, quien fue legislador pero además con él fuimos compañeros de la escuela de guardaparques. Tadeo nos pasó el contacto para que siga él en la Legislatura el tema del área Protegida. Él mostró interés. Así fueron los primeros años de Cornejo, de su primera gestión. Estaban juntando firmas para que se moviera dentro de la comisión. El tema se cortó cuando nosotros impulsamos la autonomía de Uspallata, es decir ser otro departamento y ahí no nos atendieron más.

-Vayamos a los últimos meses, ¿qué pasó este verano?

-El tema es el siguiente: nosotros ya venimos con el tema de San Jorge hace 17 años. Nos opusimos con Jaque, con Paco Pérez, nuestra postura siempre fue la misma. Los radicales en 2011 rechazaron el proyecto de San Jorge y la Legislatura ordenó al Poder Ejecutivo archivar el expediente y no lo quisieron hacer. Los nuevos dueños de San Jorge, que cambia de manos, se muestran como rusos, pero radicados en países fiscales. Se trata de Aterra Capital y Solway Investment que figuran en investigaciones internacionales como partícipes de operaciones fraudulentas internacionales. Cuando la empresa estaba en manos de lo canadienses, era mucho marketing, luego fue pura discreción. Cuando vienen los rusos terminan con todo eso. El Gobierno recién archivó el expediente en 2017, gracias a Eduardo Sosa. La empresa presenta otro expediente pero en 2019 con la movilización en toda Mendoza por la 7722 quedó muy expuesta. Federico Soria

Foto: Marianela Nela

-Pero vamos a la manifestación del 24 de enero donde usted y Mauricio Cornejo son luego acusados y detenidos...

- Una vez que Zonda Metals hacen una sociedad con Cerámica Alberdi publican un comunicado a principio de enero. En Uspallata hay una cámara ya, de Turismo, Comercio e Industria que se pronunció en contra de la minera San Jorge y a favor del área protegida. Cuando sale ese pronunciamiento, el Gobierno la quiere intervenir y hay algunos miembros que la tienen bloqueada. El principal lobbista es el denunciante, Vera, comerciante de Uspallata, dueño de un supermercado, enfrente del local de Mauricio Cornejo, quien también fue detenido luego. La asamblea tenía previsto hacer una movilización el día 25. Que nos imaginábamos iba a ser grande. Nos imaginábamos 300 personas. Y nos enteramos que el día 24 se iba a inaugurar la oficina de San Jorge, con un acto oficial y el intendente Lo Presti por primera vez en un año y medio de gestión iba a venir a Uspallata. Estaba muy reservado este dato. Se filtra un mensaje a la mañana de ese día. Pero no querían que estuvieran los "anti", así nos llaman despectivamente. Nosotros no somos anti, estamos en contra de la megaminería, pero porque además tenemos un proyecto alternativo. Nosotros queremos nuestra área protegida como Valle de Uco, donde es respetada su decisión. El día 24 también trasciende que iban a venir militantes de la UOCRA. Mauricio Cornejo y yo pedimos a la asamblea que no fuéramos. Pero ese día a la mañana todo el mundo dice que va a ir. Finalmente decidimos estar presentes, pero quedarnos a un costado, además, para resguardar el local comercial del Mauri. Llegan los de la UOCRA, en tres micros de Andesmar, con el empresario Badaloni presente. El municipio había cortado la calle y generó molestia entre los vecinos que el intendente, con todas las necesidades que tiene Uspallata fuera recién ahora y por ese motivo. Cuando agredieron desde la UOCRA al compañero Flavio González, que tenemos fotos con su rostro ensangrentado, pasamos de ser 20 o 30 a 300, los sindicalistas se fueron. No antes, arrojando objetos contundentes y la policía había liberado la zona. Yo le dije a un policía, por favor, armen un cordón en el medio para que no nos peguen. Flavio identificó a quién le rompió la nariz y fue indicado a la policía. Ese hombre agresor tiene un cargo sindical y tiene antecedentes penales pero no lo fueron a buscar. Me llamó la atención que todos tenían el nombre de Gerardo Martínez estampado en la remera, que es el secretario general de UOCRA a nivel nacional y que está señalado en la Conadep como exagente de la dictadura y hace 35 años que maneja el sindicato. De la época en que los militares habían intervenido los sindicatos, de la época del proceso.

-¿Qué pasó con el incendio en el comercio de Vera?

- En el medio, alguien agarró un bidón y prendió fuego el comercio de Vera. Me lo contaron a esto, porque yo estaba en el local del Mauri. Y otro, cuando Vera se estaba yendo le pegó una piña, luego de que el empresario le insultara a la madre y lo metieron preso. Cuando ocurren todos estos desmanes, desde el día siguiente, que fue una movilización de 3.000 personas en Uspallata, ese día ya Mauricio y yo estábamos señalados por un periodista de otro medio. Después de la movilización la policía nos dice que vayamos a declarar y vamos. Porque se va a hacer presente el fiscal. Otro de los temas de Uspallata es que no tenemos fiscalía. Nosotros nos presentamos el Mauri y yo, y no nos quieren recibir. Hay una foto que nos toma la prensa justo en ese momento. El fiscal, que en ese momento era Torres, nos dice que nos vayamos. Y sólo toma la declaración a Vera. La policía miente cuando dice que trataron de ubicar al agresor de Flavio y no lo encontraron, sabía quién era. No pudieron mentir cuando se trató del tema del incendio: nosotros filmamos a González, que le dicen el Monstruo, que tiene una gomería, porque lo filmamos nosotros, es decir integrantes de la asamblea. Eso está todo en la Justicia, en el expediente de la causa. En esos días pedimos acceder al sistema y nunca figuramos como acusados como decían algunos medios.

- Un mes después lo detienen a Mauricio Cornejo..

- El delito de lo que se lo acusa y lo luego a mi, es agrupación para la coerción ideológica, eso quiere decir que sos parte de una agrupación terrorista y que uno de tus miembros, por ejemplo el incendiario que provocó el incendio, el otro que le pegó una piña a Vera y nosotros dos señalados seríamos de ese supuesto grupo.. Además, Vera denuncia a 33 personas y nos eligen a nosotros dos para detenernos. Los que son sindicados de proferir amenazas somos 5 pero sólo nos detienen a nosotros dos. Una bajada de línea para decir que a estos dos hay que meternos presos, porque los otros no son de la asamblea. Nunca tuve trato directo con Vera. Fue un señalamiento grosero. En el caso de Mauricio, estaba quebrado, recién operado, estaba en lo de los padres, y le hacen el allanamiento el 24 de febrero a las 6 de la mañana. Me despierto a las 8, yo estaba en Mendoza desde el domingo 23 y me entero que habían detenido al Mauri. Pero después me cuentan los vecinos que horas más tarde me fueron a buscar a mi, a mi casa, pero yo estaba en ciudad de Mendoza. Habían detenido a la hija del Mostruo González. El nuevo fiscal, que es Sánchez me incluye en la imputación. Porque ni Carlos Torres, que fue el primer fiscal de la causa ni Juan TIcheli que fue el segundo que tuvo la causa, me incluyeron. De repente aparezco yo. Entonces esperé la notificación judicial para presentarme. Me acusan de un delito que estuvo incluido en la década del 70 en el Código Penal, aplicado durante la época con la dictadura.

- El Mostruo Gonzalez, ¿se declaró culpable?

- Él es simpatizante radical y una de sus hijas, Estefanía, es presidenta de la Juventud Radical de Las Heras. En el Instagram está la foto de Lo Presti con ella, haciendo declaraciones al lado. El Mostruo aparece en una reunión que hicieron los radicales en Uspallata. Esto lo hemos denunciado. Al Monstruo lo terminan condenando, admitió que era parte de la asamblea y nunca participó de ninguna reunión nuestra. Es un señor mayor que tiene problemas de salud y lo usaron evidentemente.

-¿Cómo fue estar en la cárcel?

- Es un lugar inmundo. Dormís en una chapa. Yo estuve en el Polo Judicial. La primera noche dormí envuelto en una frazada que me prestó otro preso. La comida está podrida. Una vianda en una bandeja que es arroz o fideos, con una especie de suero, como si fuera carne, que tiene olor a podrido. Vos la abrís y es horrible. El pan está duro y la fruta tiene hongos. Los familiares te llevan la comida pero muchas veces no te llega. Los baños son una inmundicia y te hacen ir dos veces al día. Esa es la cárcel. El día martes estuve 7 horas presentando declaración frente a Sánchez. El fiscal interrumpió en el medio. El jueves fueron tres horas y media, antes de la audiencia. Estuve a las 7 de la mañana para empezar a declarar. El único día que estuve todo el día en la celda que fue el feriado de Malvinas. La causa tiene 4 declaraciones de Vera: el 25 de enero; el 6 de febrero, 7 de marzo y el 28 de marzo. Se contradecía en todas sus declaraciones. Nunca precisó horarios y amenazas que supuestamente habíamos proferido. Lo que dice el fiscal Sánchez en contra nuestra, no estaba en la declaración. Lo cual nos da una ida de lo direccionado que está esta causa. Es una causa armada. Nunca tuve asistencia médica, aunque fue solicitada por el juez en la presentación por habeas corpus, dado mi delicado estado de salud.