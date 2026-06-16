Cómo es el plan que propone un "rescate financiero" a familias morosas de Mendoza

La Legislatura de Mendoza tiene para analizar un proyecto de ley que propone la creación de un " Programa Provincial de Rescate Financiero de Hogares Mendocinos" , una iniciativa del senador peronista Mauricio Sat, que busca asistir -principalmente con fondos del tesoro provincial- a familias morosas y sobreendeudadas mediante mecanismos de refinanciación, mediación con acreedores y líneas de financiamiento especiales.

La propuesta surge en un contexto de deterioro económico y financiero de los hogares, marcado por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el encarecimiento del crédito.

Según los fundamentos del proyecto, el endeudamiento familiar dejó de estar vinculado exclusivamente al consumo y pasó a utilizarse para cubrir necesidades básicas como alimentos, transporte, medicamentos, alquileres, servicios públicos y educación.

Pero además, se ha registrado en los últimos meses un crecimiento de la morosidad de las familias a nivel nacional, tanto con bancos como también con bitelleras virtuales. El texto acompaña datos de la consultora Focus Market en base a información del Banco Central, donde se establece que "el endeudamiento total de los hogares argentinos supera actualmente los $39 billones, de los cuales aproximadamente $32,1 billones corresponden al sistema financiero formal y $6,9 billones a mecanismos de financiamiento no bancario".

Pero el dato importante viene a continuación, donde se establece que la morosidad en el sistema financiero tradicional "ronda el 11,2%, mientras que en entidades no financieras y esquemas de crédito informal los niveles de irregularidad ascienden a aproximadamente el 29,9%".

"Existen alrededor de 4,8 millones de personas endeudadas en el país, cifra que habría crecido aproximadamente un 45% en los últimos dos años", acotaron.

Asistidos con fondos del tesoro provincial

Concretamente, Sat con este Programa de Rescate Financiero propone "la creación de mecanismos de refinanciación sustentable, mediación administrativa, auditoría de deuda y asistencia financiera orientada a preservar condiciones mínimas de subsistencia económica y social".

En el artículo 13 se define que el programa podrá financiarse "con aportes del Tesoro Provincial y con recursos provenientes de organismos públicos, entidades financieras, fideicomisos y fondos de garantía", entre otros.

Mauricio Sat (1).JPG El senador sanrafaelino Mauricio Sat. Santiago Tagua/MDZ

Para acceder al régimen, una persona deberá acreditar una situación de sobreendeudamiento, definida como aquella en la que las obligaciones de consumo "superan el 40% de los ingresos mensuales del grupo familiar, o el 30% en casos de vulnerabilidad especial". Además, los ingresos familiares no podrán superar los 10 salarios mínimos, vitales y móviles.

Entre las deudas que podrían incorporarse al programa se encuentran las originadas en tarjetas de crédito, préstamos personales, financiamiento comercial, plataformas financieras digitales, mutuales y cooperativas.

Quedan excluidas las deudas hipotecarias, los créditos prendarios para vehículos, las obligaciones alimentarias y las derivadas de actividades empresariales.

Créditos blandos y hasta 60 cuotas

La iniciativa contempla además la creación de una Línea Provincial de Refinanciación Familiar destinada exclusivamente a "cancelar y consolidar deudas" comprendidas en la ley.

El financiamiento podría otorgarse con plazos mínimos de 36 cuotas y de hasta 60 cuotas, períodos de gracia y tasas subsidiadas o preferenciales. Los desembolsos se realizarían directamente a los acreedores para cancelar las obligaciones incluidas en el programa.

Asimismo, los acuerdos deberán respetar un límite máximo de afectación del ingreso familiar (ya mencionado), prohibiendo el cobro de intereses sobre intereses y las refinanciaciones automáticas sucesivas.

Otro de los ejes centrales del proyecto es la creación en su artículo 7 de un Procedimiento Provincial de Mediación y Reestructuración de Deudas de Consumo, que será gratuito y voluntario.

Cuando el acreedor adhiera al programa y el deudor solicite la intervención, podrán suspenderse los intereses punitorios, las acciones extrajudiciales de cobro y el agravamiento de la calificación crediticia vinculada a las deudas incluidas.

Durante las instancias de conciliación se buscará verificar la composición de las deudas, analizar la capacidad real de pago de cada familia y promover acuerdos de refinanciación sustentables. El texto prevé incluso la posibilidad de eliminar cargos considerados abusivos o irrazonables y consolidar obligaciones en un único esquema de pago.

Un observatorio para monitorear la problemática

El proyecto también propone la creación del Observatorio Provincial de Endeudamiento de los Hogares Mendocinos, que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Hacienda.

Entre sus funciones estarán la elaboración de estadísticas, la identificación de sectores vulnerables, el monitoreo de la morosidad y la formulación de recomendaciones de política pública.

Según argumenta Sat en los fundamentos, la intención "no es eliminar obligaciones privadas ni trasladar pérdidas al Estado", sino generar un marco institucional que permita "renegociar deudas de manera sustentable, reducir situaciones abusivas y evitar el colapso financiero de familias" que destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago de créditos.

Morosidad bancaria La morosidad promedio del sistema subió a niveles récord.

En parte de la justificación de todo el proyecto, Sat asegura que hay ejemplo como Francia, Brasil e Inglaterra "han implementado sistemas de mediación, suspensión temporal de ejecuciones, consolidación de deuda y reestructuración administrativa para consumidores sobreendeudados, con resultados positivos en reducción de mora y reintegración financiera de familias vulnerables".

"La experiencia demuestra que los programas de alivio y reestructuración ordenada de deuda no destruyen el crédito ni afectan necesariamente la estabilidad financiera, sino que permiten reducir morosidad estructural, mejorar la calidad de cartera y restablecer capacidad de pago real de los hogares", agregó.

De esta forma, también sostuvo el senador que la iniciativa "no persigue la eliminación indiscriminada de obligaciones privadas ni la transferencia automática de pérdidas al Estado" sino que busca "un marco institucional equilibrado que preserve la función social del crédito, reduzca situaciones abusivas, permita renegociaciones sustentables, garantice transparencia financiera, evite el colapso económico de los hogares mendocinos".

El proyecto de ley