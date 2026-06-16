Atención contribuyentes: ATM comenzará a usar inteligencia artificial y videollamadas

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) comenzará a implementar un chatbot con inteligencia artificial y que permitirá realizar gestiones a través de videoconferencias. La iniciativa forma parte de un convenio firmado con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), que se encargará del desarrollo de la plataforma.

Mediante la Resolución Nº 28, publicada este martes en el Boletín Oficial, el administrador general de ATM, Alejandro Donati , ratificó el convenio específico entre el ente recaudador y la UNTREF para el desarrollo e implementación de una plataforma de comunicaciones mediante chatbot con inteligencia artificial y videoconferencia.

El convenio establece las condiciones para el desarrollo, implementación, puesta en marcha, capacitación, soporte y evolución inicial de una plataforma de comunicaciones mediante bot conversacional con inteligencia artificial y servicio de videoconferencia, destinada a brindar atención automatizada y asistida a los contribuyentes de Mendoza.

El acuerdo entre ATM y UNTREF establece un servicio base anual, con un volumen mensual incluido de comunicaciones y transcripciones, así como valores unitarios para excedentes. El costo base se calculó en $40 millones , con la posibilidad de facturar servicios extra.

La plataforma a desarrollar tendrá por finalidad mejorar la experiencia de atención al contribuyente mediante el uso de tecnologías de inteligencia artificial, mensajería instantánea y atención remota, integrándose con los sistemas existentes de ATM.

El titular de ATM, Alejandro Donati, firmó el convenio para el desarrollo de la plataforma que usará inteligencia artificial.

Las características de la nueva plataforma

La nueva plataforma que desarrollará la UNTREF para ATM deberá contar con una serie de funciones que se detallan en el convenio específico firmado por las dos partes.

Esas características determinan que el sistema deberá tener:

Un canal de atención a través de WhatsApp Business API;

Un esquema de atención híbrido, combinando atención automática mediante inteligencia artificial y atención manual por operadores humanos;

La posibilidad de habilitar usuarios operadores y administrar las comunicaciones desde un panel de gestión;

Integraciones con servicios, APIs y/o middleware vinculados con sistemas de ATM, incluyendo, entre otros, sistemas tributarios, sistemas de expedientes, sistemas de turnos u otros servicios internos que ATM determine;

Funcionalidades de videoconferencia para atención personalizada;

Generación de transcripciones, resúmenes, métricas, reportes y análisis de comunicaciones;

Herramientas de carga y administración de base de conocimiento, incluyendo la posibilidad de utilizar contenidos institucionales validados por AM;

Capacitación de operadores, administradores y personal técnico de ATM;

Soporte técnico, mantenimiento, actualizaciones, documentación técnica y resguardos de información durante la vigencia del proyecto.

La letra chica del convenio y acuerdo confidencial

Una de las cláusulas del convenio establece que tanto ATM como la UNTREF se comprometen a guardar estricta reserva y confidencialidad respecto de toda información, documentación, datos, desarrollos, configuraciones, credenciales, registros, procesos internos, información tributaria o cualquier otro antecedente al que accedan.

Respecto de la información de ATM, deberán observarse las obligaciones de reserva derivadas de la normativa aplicable y, especialmente, las condiciones de confidencialidad vinculadas al tratamiento de información tributaria.

En este sentido, se comprometen a tomar medidas razonables de seguridad para evitar accesos, divulgaciones o usos no autorizados.

Acordaron también que la propiedad intelectual y los derechos que pudieran originarse a partir del desarrollo de la plataforma pertenecerán a ambas partes en proporción a sus aportes.

ATM: hasta el fin de febrero se puede optar por el plan. ATM: hasta el fin de febrero se puede optar por el plan.

UNTREF deberá implementar medidas técnicas y organizativas razonables de seguridad para asegurar la integridad, disponibilidad, resguardo y confidencialidad de la información procesada en el marco del presente convenio, incluyendo backups periódicos, semanales y mensuales, control de accesos, monitoreo y mecanismos de contingencia ante caídas de servicio.

Toda parametrización vinculada al tratamiento de datos de contribuyentes, conversaciones, archivos, videoconferencias, transcripciones y reportes deberá ajustarse a los lineamientos funcionales y de seguridad definidos por ATM.

Costo del convenio

La propuesta económica tiene en cuenta un servicio base anual de plataforma de comunicaciones con inteligencia artificial y videoconferencia con un costo de 40 millones de pesos.

Ese gasto incluye hasta 13.000 comunicaciones mensuales y hasta 200 transcripciones mensuales de videoconferencias mediante IA.

En tanto, los servicios excedentes serán facturados según el consumo.

La resolución de ATM establece que el gasto del convenio será atendido por el presupuesto del ente recaudador y compromete una porción del Ejercicio 2026 para solventarlo.