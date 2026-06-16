Capital se hará cargo de una demorada obra que abandonó el Gobierno nacional

El Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza firmaron un convenio para financiar la última etapa del plan de urbanización de La Favorita , una esperada obra que originalmente debía pagar el Gobierno nacional pero que fue abandonada en las últimas dos gestiones. La comuna acordó un préstamo con la Provincia para hacerse cargo de los costos de los trabajos de infraestructura para mejorar la red de agua potable en el populoso barrio ubicado al oeste de la Capital.

El pasado 17 de abril, el Gobierno provincial y Capital firmaron un convenio específico de asignación de recursos para financiar la 5ª Etapa del Proyecto Integral La Favorita. Se trata de una obra de urbanización del importante conglomerado urbano del oeste del departamento que inició hace varios años pero fue paralizada por la falta de recursos provenientes de Nación.

Ahora el municipio encabezado por el intendente Ulpiano Suarez acordó con la provincia la asignación de casi dos mil millones de pesos provenientes de los Fondos del Resarcimiento para finalizar la última etapa de la obra, que tiene que ver con la provisión de agua potable para esta zona.

De todas maneras, el convenio establece que se trata de un préstamo, ya que la comuna deberá reembolsar estos recursos en un plazo de 10 años, mediante descuentos en la distribución de fondos de la coparticipación municipal.

El proyecto de urbanización de La Favorita comenzó hace varios años y constaba de cinco etapas. La primera parte se financió con fondos provenientes de Nación a través de Aportes No Reembolsables.

Sin embargo, el Gobierno nacional dejó de pagarla antes de que estuviera finalizada. Durante el último año de la gestión de Alberto Fernández se venían demorando en los pagos y prácticamente se paralizó. Y con el gobierno de Javier Milei, desde el municipio resaltaron que “no hubo ninguna chance” de retomar los trabajos.

Frente a este escenario, el intendente Ulpiano Suarez avanzó con un convenio con la Provincia para obtener un desembolso de casi $1.900 millones provenientes de los Fondos del Resarcimiento, los cuales deberán ser reembolsados por la comuna.

“El municipio se terminó haciendo cargo de una obra que tenía que finalizar Nación”, explicaron desde la comuna.

La quinta etapa de la urbanización de La Favorita está relacionada a la provisión de agua potable a través de una estación de bombeo en Alto Godoy, un acueducto y una cisterna.

La obra consiste en una nueva impulsión desde Alto Godoy, con sala de bombeo y una nueva reserva en el barrio El Triángulo. La ejecución del sistema de bombeo en el establecimiento potabilizador Alto Godoy y la instalación de cañerías de impulsión de agua potable, de manera de solucionar el grave problema que tenían muchas familias con respecto a la dotación del recurso hídrico.

Los trabajos tienen como objetivo mejorar la provisión de agua potable y la recolección de líquidos cloacales en la zona. De esta manera, pretenden optimizar la distribución y el caudal para todo el conglomerado urbano del Oeste de la Ciudad y alcanzar a La Favorita y al nuevo Barrio San Agustín.

Los detalles del convenio

El convenio firmado el pasado 17 de abril por Capital y el Gobierno provincial fue aprobado recientemente por la Fiscalía de Estado y en los próximos días se oficializará a través de un decreto provincial firmado por el gobernador Alfredo Cornejo.

Establece un desembolso de $1.894.148.371,02 provenientes de los Fondos del Resarcimiento que terminan siendo un préstamo a favor de la comuna.

El acuerdo establece que se desembolsará un monto para el financiamiento de la obra y que luego el municipio deberá reembolsar en los términos fijados en las cláusulas de ese acuerdo.

Una vez finalizada la obra, a los 6 meses la comuna deberá comenzar a devolver los fondos por un plazo de 10 años, con actualización de valor UVA y sin tasa de interés.

El municipio será el organismo subejecutor de la obra y como parte del convenio se compromete a presentar el procedimiento y modalidad de recupero del proyecto.