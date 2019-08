Cobos en MDZ Radio: "El mal endémico de Argentina se llama inflación"

El senador nacional por la UCR y exgobernador de Mendoza, Julio Cobos, dialogó con el programa 'Cambio de Aire' de MDZ Radio luego de la reunión que, junto a otros senadores de Cambiemos, mantuvo en la Quinta de Olivos con el presidente Mauricio Macri y funcionarios del gobierno.

El también exvicepresidente de la Nación comentó por la 105.5 sobre el estado de ánimo del presidente, de la casi nula actividad en el congreso nacional, de un proyecto que está apunto de presentar y de las soluciones estructurales que necesita Argentina para evitar las crisis económicas.

"Argentina viene a los tumbos hace tiempo. Mientras la inflación no llegue a un dígito vamos a seguir con valores altos de pobreza. Es la inflación la que lleva a la clase media a la pobreza y a la pobreza a la indigencia", aseguró Cobos.

Las tasas de interés tienen que ser de un dígito, no de un 75% como es ahora. El mal endémico que tiene Argentina se llama inflación y hasta que no encontremos otra forma de controlar el dólar no va a haber una economía sana donde el mejor negocio sea invertir y no poner plata en intereses.