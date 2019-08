El gobierno buscará renegociar el perfil de la deuda con el FMI y estira plazos de pagos de bonos

El Gobierno nacional anunció una nueva estrategia para enfrentar la crisis con el objetivo de "aliviar la carga financiera" del país.

Por eso el ministro de Hacienda Hernán Lacunza anunció cuatro medidas para lograr ese objetivo. Por un lado, se extenderán los vencimientos de la deuda de corto plazo. Esa medida será solo para "inversores institucionales" y no para personas. "Vamos a impulsar cuatro iniciativas tendientes a aliviar la carga financiera en el corto y en el mediano plazo. Extender los vencimientos de la deuda de corto plazo, donde la refinanciación de pasivos aparece condicionada por la incertidumbre electoral, tanto en pesos como en dólares", adelantó Lacunza. Se trata de los instrumentos conocidos como "Letes y Lecaps". "Es sólo para los inversores institucionales, no para las personas humanas, que cobrarán la totalidad de sus vencimientos en tiempo y forma tal como está prevista en el título original", aseguró.

La medida clave será la búsqueda de un nuevo acuerdo con el FMI para reperfilar la deuda. "Hemos propuesto, y esto fue una sugerencia que recibimos de las fuerzas de la oposición, iniciar el diálogo que inexorablemente deberá concluir en el próximo mandato, para reperfilar los vencimientos de deuda con ese organismo", dijo el Ministro de Hacienda.

Para el paquete de medidas, también pedirán colaboración al Congreso. "Para despejar las exigencias financieras del periodo 2020-2023, vamos a elevar a consideración del Congreso un proyecto de ley que provea las herramientas necesarias para promover una extensión voluntaria de los plazos de la deuda bajo jurisdicción local, sin quita de capital ni de intereses", dijo. También buscarán iniciar un proceso de extensión de plazo de los bonos bajo legislación extranjera, bajo las llamadas "cláusulas de acción colectiva", con el mismo fin de extender los plazos de vencimiento.

El contexto adverso

El Ministro reconoció que la situación es delicada y en su análisis hizo foco en los problemas para dar señales de acuerdo político. En ese sentido, dijo que no alcanzó con las reuniones que tuvo con las distintas fuerzas políticas. "Todas las fuerzas políticas queremos ganar las elecciones, pero eso no es excusa para poner en riesgo el bienestar de los argentinos. Necesitamos de todas las fuerzas políticas para la estabilidad. El consenso verbal y público no es suficiente. Hace falta un acuerdo que le dé al diálogo un marco institucional al pago de la deuda argentina", aseguró Lacunza.

El propio Ministro reconoció que parte de las medidas fueron tomadas por sugerencia de los equipos económicos de los otros partidos políticos.