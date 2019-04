El intendente de Lavalle, Roberto Righi, asistió esta tarde a Tribunales provinciales para ser notificado de la imputación por "peculado en subsidio con fraude a la administración pública" en el marco de la causa de la cooperativa Tupac Amaru que investiga maniobras de corrupción en la construcción de viviendas en territorio lavallino.

El jefe comunal, por su parte, no habló con la prensa y presentó la recusación a la fiscal de Delitos Económicos, Gabriela Chaves, para que se aparte de la causa. Pero además dijo que la denunciará penalmente.

Righi estuvo acompañado por el abogado Carlos Varela Alvarez y el presidente del Partido Justicialista de Mendoza, Guillermo Carmona. El legislador nacional dijo que ve "la clara mano del Poder Ejecutivo detrás de esta persecución en plena veda".

Carmona expresó sus dudas al plantear que "el expediente por las casas en Godoy Cruz se abrió recién hace dos semanas y tiene solo la carátula porque decidieron no avanzar con la investigación allí".

Una vez que salió de notificarse, Righi hizo declaraciones a los medios. Visibilemente molesto, el lavallino dijo: "La denuncié (a Chaves) penalmente por persecución. La recusé porque no ha sido ni justa ni objetiva. No hay pruebas en la acusación de la fiscal de desvíos de fondos ni estafas en perjuicio del Estado. Es una investigación mediática para perjudicarme en las elecciones del domingo. No veo en los pasillos de Tribunales a ninguno de los 11 intendentes que realizaron obras de la Tupac. No veo al exintendente (Alfredo) Cornejo esperando declarar por las obras que certificó y avaló igual que yo".

Roberto righi acompañado por guillermo carmona y carlos varela alvarez.

El intendente presentó un escrito donde cuestiona a la Fiscal y la acusa de haberlo acusado para ser funcional al gobierno por estar a pocos días de las elecciones. "Cree que eso me perjudica en las elecciones. El domingo le preguntarán al pueblo de Lavalle que piensa, que elige, que respuesta tiene (sic)", dice el escrito.