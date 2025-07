Causa Seguros: la Corte rechazó un recurso de Alberto Fernández y está cada vez más comprometido

La Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación que Alberto Fernández había presentado contra el juez federal Julián Ercolini en el marco de la causa por supuestas irregularidades en la contratación de seguros durante su presidencia. El fallo representa un nuevo revés para el ex mandatario, que ya fue procesado por este expediente y enfrenta un embargo por más de $14.600 millones.

La decisión del máximo tribunal se suma a los rechazos previos que la defensa de Fernández había recibido por parte de la Cámara Federal y de la Cámara de Casación. El argumento de fondo de los jueces fue que los elementos aportados para cuestionar la imparcialidad de Ercolini no cumplían con los requisitos mínimos de admisibilidad.

Fernández había pedido apartar a Ercolini con base en una serie de chats personales que, según él, probaban una relación de conocimiento previo y un supuesto “ánimo de venganza” del magistrado. Se trata de conversaciones que habrían tenido lugar entre 2017 y 2018, cuando el entonces futuro presidente todavía no ocupaba cargos ejecutivos. Sin embargo, los jueces remarcaron que el contenido fue presentado de forma tardía, sin respaldo técnico ni peritaje, y sin el teléfono original como prueba.

Durante una audiencia ante la Cámara Federal, el ex presidente insistió en que Ercolini actuaba con animosidad en su contra. “Estoy seguro de que es parcial. Lo ha demostrado en las dos causas”, afirmó, en referencia a las investigaciones por los seguros y por presunta violencia institucional. Y agregó: “No estoy paranoico, Ercolini me detesta y me quiere cobrar venganza”.