La defensa de Alberto Fernández adelantó los puntos con los que apelará su procesamiento en la causa "Nacion Seguros"

Alberto Fernández había propuesto que sean citados a declarar en calidad de testigos diversos exfuncionarios de su administración como el ex canciller Santiago Cafiero, el antiguo titular del Banco Central de la República Argentina Miguel Pesce, la ex secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra, la ex Superintendenta de Seguros, Adriana Guida y el ex titular de la cartera de Economía Martín Guzmán.

La abogada quien además señaló la falta de análisis de especialistas en materia de seguros tiene hasta el próximo jueves 17 de julio para presentar su apelación que eventualmente será analizada por la Sala II de la Cámara Federal Porteña.