Causa Cuadernos: se reanuda el juicio con planteos de nulidad de Cristina Fernández de Kirchner

El megajuicio de los Cuadernos de las Coimas retoma su marcha este martes tras el receso judicial de enero con Cristina Fernández de Kirchner al frente de una estrategia defensiva que busca desactivar el proceso antes de que avance sobre el fondo de la cuestión.

La expresidenta, todavía convaleciente del cuadro de apendicitis que la mantuvo internada en el Sanatorio Otamendi durante el cambio de año, encabezará una ola de objeciones junto a otros exfuncionarios y empresarios que intentarán minar las bases del debate judicial.

El Tribunal Oral Federal N°7 reiniciará las audiencias por la plataforma Zoom con dos jornadas semanales. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli iniciarán la etapa de "cuestiones preliminares", instancia donde las defensas apuntarán a frenar el juicio mediante pedidos de nulidad y sobreseimiento previo a pasar a las indagatorias.

Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta, dispondrá de 90 minutos para exponer sus objeciones, tiempo que inicialmente estaba limitado a 45 minutos, pero que fue ampliado tras el pedido de varias defensas. La estrategia defensiva apunta a cuestionar la validez de los testimonios de los imputados colaboradores, también conocidos como "arrepentidos". Se espera que Beraldi argumente el principio constitucional de "ne bis in idem", es decir, la prohibición de que su clienta sea juzgada dos veces por el mismo delito, pues a su entender los hechos ya fueron analizados y condenados en la causa Vialidad .

La fiscalía a cargo de Fabiana León cuenta con un respaldo clave: el fallo de la Corte Suprema que validó la constitucionalidad de la Ley del Arrepentido. Para la acusadora pública, volver a discutir los testimonios de los 31 empresarios y funcionarios que confesaron es un intento meramente dilatorio. La propia Cristina Fernández de Kirchner anticipó su visión del proceso en las redes sociales, donde denunció que se trata de "otro show judicial" con "cuadernos truchos reescritos 1.500 veces" y arrepentidos que en realidad serían "extorsionados".

El proceso oral involucra a 86 acusados, entre ellos 19 exfuncionarios con Cristina a la cabeza, el exministro de Planificación Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, además de 65 empresarios de la obra pública, la energía y el transporte, y dos choferes, entre ellos Oscar Centeno, cuyas anotaciones dieron origen a la investigación periodística que destapó el caso.

La imputación del ministerio público, leída durante las primeras audiencias del juicio iniciado en noviembre pasado, señala a Cristina Fernández de Kirchner como "la destinataria final" de las coimas y sostiene que su departamento de Recoleta era uno de los centros de "acopio" de los pagos ilegales. Uno de los arrepentidos, el extitular del OCCOVI Claudio Uberti, declaró que vio unas 20 valijas en el departamento de los Kirchner que, según le contó Daniel Muñoz, tenían como destino la casa de la familia en Río Gallegos.

Juicio Causa Cuadernos Alfredo Izaguirre/MDZ

Durante la instrucción, el fiscal Carlos Stornelli acusó que "la principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien, más allá de ser la presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados". La fiscalía sostiene que se montó una asociación ilícita para cometer diversos delitos relacionados con el direccionamiento de la obra pública a cambio de sobornos.

Una vez concluidas las presentaciones de las defensas, proceso que podría extenderse durante todo febrero, la fiscal León deberá dar su parecer sobre los planteos. Finalmente, los magistrados Méndez Signori, Canero y Castelli definirán qué argumentos son atendidos y cuáles rechazados.

La fiscal León ha sido enfática en su reclamo de que las indagatorias se concreten de forma presencial, exceptuando solo a quienes no quieran prestar declaración o estén privados de su libertad, como Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido. Sin embargo, el tribunal todavía no ha definido la modalidad que adoptará para esa etapa crucial del proceso.